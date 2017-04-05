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5 апреля 2017 г.

В Башкирии должники стали получать автоматические звонки от приставов

В Башкирии должники стали получать автоматические звонки от приставов

Пока речь идет только о городе Нефтекамск и Ленинском районе Уфы. Там 3 и 4 апреля должники начали получать голосовые сообщения с уведомлением об имеющейся задолженности, сообщается в службе судебных приставов республики.

В ведомстве отмечают, что игнорировать телефонное оповещение не следует, поскольку тогда в отношении должников будут применены меры принудительного исполнения. Это обращение взыскания на имущество должника, в том числе, денежные средства. Обращение взыскания на имущественные права и иные меры, предусмотренные Федеральным законом об исполнительном производстве.

- Мы информируем должников только путем автодозвона, - поясняет руководитель республиканского управления службы судебных приставов Ильнур Махмутов. - Мы не рассылаем текстовых сообщений. Связано это с тем, что в последнее время резко выросло количество фактов мошенничества посредством мобильной связи. В частности, абоненты получают различные ссылки на вредоносные программы, а затем с их банковских счетов, привязанных к телефонному номеру, пропадают деньги. Поэтому если вам пришло сообщение якобы от судебных приставов, знайте, что это мошенники.

Теги: звонок от пристава, приставы заблокировали карту, что делать если заблокировали карту.
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