Задел за живое: пламенная речь Рустэма Хамитова о миграции жителей Башкирии

5 апреля 2017 г.

- В 2016 году сложился значительный миграционный поток в пользу выезжающих из республики в поисках работы по сравнению с въезжающими на работу. 148 тысяч человек работают за пределами республики. И 8 тысяч человек приехали к нам на работу, - рассказал глава региона, выступая на коллегии Министерства экономического развития республики

Рустэм Хамитов рассказал собравшимся, что 148 тысяч человек, выехавших за пределы республики – это почти восемь процентов от численности занятого населения.

- Грубо упрощая, называю вам основные показатели: 1 млн человек – это молодые люди, дети, 1 млн – пенсионеры, 2 млн человек – это наши «трудовые руки». Почти 150 тысяч человек из их числа искали работу за пределами республики, нашли её и уехали, - отмечает глава Башкирии.

Ситуация с оттоком трудоспособного населения, по мнению чиновников, сложилась не вчера или позавчера. Так было и 10-20 лет назад. Исторически в момент освоения нефтяных месторождений в Западной Сибири десятки и сотни тысяч человек из Башкирии привлекались на эту работу. Образовался этот феномен – привлечение наших работников в Сибирь. Он продолжает оставаться и работать сегодня.

- Что мы можем изменить в этой ситуации? Если рассуждать теоретически, то нам надо создать 70-75 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест. Мы знаем, что создание одного высокопроизводительного рабочего места в стоимости варьируется от 5 до 20 млн рублей. Для круглого счёта возьмём 10 млн рублей. 70 тысяч рабочих мест, которые нам надо создать, чтобы привести эти миграционные трудовые потоки хотя бы к средним российским показателям, умножаем на 10 млн рублей и получаем, что нужно 700 млрд рублей инвестиций. Плюс ещё нужно 300 млрд рублей на инфраструктуру. Получаем 1 трлн рублей инвестиций, чтобы создать 70 тысяч новых высокопроизводительных рабочих мест, - продолжил Рустэм Хамитов.

Также руководитель субъекта привел в пример компанию «Башнефть». Сегодня в ней работает 30 тысяч человек по республике. Плюс ещё смежные предприятия, где трудятся 20 тысяч человек. Округляем, получаем 50 тысяч сотрудников. Значит условно нужно «построить» ещё одну «Башнефть».

- Я называю эти показатели для сопоставления. В УМПО (Уфимском моторостроительном производственном объединении) сегодня работает 21 тысяча человек, в «Газпром нефтехим Салавате» – больше 10 тысяч человек. То есть речь идёт о необходимости строительства объектов, подобных тем, о которых я вам говорил.

Вполне понятно, что осилить такого рода инвестиционные объёмы мы с вами сегодня просто-напросто не в силах. Здесь не надо быть фантазёрами. Надо понимать, что задача создания новых рабочих мест в тех объёмах, которые нам нужны, растянется на существенный период времени. Но нам нельзя ждать. Нам нужно действовать сегодня.

Основные проблемы сегодня лежат на селе. Там у нас живет более 1,5 млн человек. И там самые большие проблемы с рабочими местами. Тем не менее, сегодня мы не имеем внятной политики в части создания новых рабочих мест на селе, - закончил глава Башкирии.