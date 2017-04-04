Напуганные пассажиры не пустили в самолет уроженца Башкирии, считавшегося причастным к теракту в Петербурге

4 апреля 2017 г.

Уроженцем Башкирии, которого подозревали в причастности к теракту в метро Санкт-Петербурга, оказался Андрей Никитин, сообщает "Лентач". Мужчина действительно родился в Башкирии, окончил Рязанское военное училище и служил в Чечне. Позже принял ислам и взял новое имя Ильяс. В настоящий момент он - капитан в отставке, работает дальнобойщиком.

- Хотелось бы отметить хорошую работу спецслужб и полиции. Я подробно ответил на все заданные мне в отделении вопросы. Меня поняли и услышали. Полностью согласен с правоохранителями, — передает "Лентач" слова Никитина.

Примечательно, что даже после того, как Андрей (Ильяс) доказал свою непричастность к теракту, на борт самолета, который должен был лететь в Москву, его не пустили напуганные пассажиры. Мужчине пришлось дожидаться следующего рейса.