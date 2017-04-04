Под Уфой впервые пройдет митинг за права сельских жителей

4 апреля 2017 г.

9 апреля состоится митинг "Наведение порядка в сфере выделения земель для жителей Уфимского района Башкортостана", организуемый общественным движением "За права жителей села Миловка". Проведение мероприятия согласовано с заместителем Премьер-министра Правительства РБ Маратом Магадеевым.

По мнению жителей села Миловка, сфера землепользования в Уфимском районе Башкирии поражена коррупцией, а чиновники Администрации района и сельских поселений открыто продают земли в то время, как социально незащищенные слои населения десятилетиями стоят в очереди на получение земельных участков как нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Ожидается, что участие в митинге примут до 1000 человек. Мероприятие будет проходить по адресу Уфимский район, село Дмитриевка, стадион «Сельский» с 12.00 до 15.00.