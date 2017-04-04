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4 апреля 2017 г.

В Башкирии построят музейный комплекс стоимостью 350 млн. рублей

В Башкирии построят музейный комплекс стоимостью 350 млн. рублей

Он расположится в Бурзянском районе.

В Бурзянском районе республики построят первый современный историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш». На стенах музейного комплекса будут точно воспроизведены наскальные изображения.

Стоимость объекта оценили в 350 млн. рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Подобные музеи пещерной живописи с факсимиле древних росписей существуют во Франции и в Испании.

 

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, Шульган-таш, природа, наследие
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