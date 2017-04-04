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4 апреля 2017 г.
В Башкирии построят музейный комплекс стоимостью 350 млн. рублей
Он расположится в Бурзянском районе.
В Бурзянском районе республики построят первый современный историко-культурный комплекс европейского уровня «Шульган-Таш». На стенах музейного комплекса будут точно воспроизведены наскальные изображения.
Стоимость объекта оценили в 350 млн. рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета.
Подобные музеи пещерной живописи с факсимиле древних росписей существуют во Франции и в Испании.
Светлана Куликова
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