На рынке жилья в Башкирии новая услуга – Наем с правом выкупа

4 апреля 2017 г.

Директор уфимского ипотечного бюро Камила Фазлыева рассказала proural о новом способе покупке квартиры на городском рынке недвижимости.

Ипотека доступна не всем гражданам, а альтернативных механизмов получения жилплощади крайне мало. Законодатели и строители заговорили об арендном жилье. В целом рынок найма жилых помещений в стране крайне нецивилизованный: попробуйте спокойно снять или сдать квартиру и при этом быть уверенным и спокойным в завтрашнем дне. Сделать это крайне сложно.

Если арендное жилье будет предоставляться с государственной гарантий или от серьезного игрока, например, крупного застройщика, можно будет рассматривать его как реальную возможность поселиться в желаемой квартире всерьез и надолго, и не волноваться, что тебя выселят по прихоти собственника в любой момент.

Часто как аргумент в пользу ипотеки приводят фразу, что в аренде вы «выбрасываете деньги на ветер», без гарантии остаться в этом жилье надолго. Так, к примеру, Фонд развития жилищного строительства Республики Башкортостан разработал программу «Наем с правом выкупа».

Суть новой схемы приобретения жилья: предоставление гражданину жилья в наем без перехода права собственности. Уже проживая в квартире, он накапливает средства для первоначального взноса. И получает право его дальнейшего выкупа.