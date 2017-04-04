Житель Уфы придумал технологию, объединяющую сотни беспилотников в облако летающих машин

4 апреля 2017 г.

Тагиру Фабарисову всего 21 год, а он уже является разработчиком проекта по созданию управляемого роя дронов. Фантастическая картина, когда сотни мелких роботов синхронно поднимаются в воздух и совершают фигуры высшего пилотажа скоро станет реальностью.

Для тех, кто не знает, дроны - это беспилотные летательные аппараты, которые сейчас успешно применяются для съемки с большой высоты. Технология "Flatag", в основе которой лежит программный комплекс управления движением беспилотного летательного аппарата на основе искусственного интеллекта, в перспективе может быть востребована в России в оборонном заказе и сырьевой отрасли, где есть потребность устанавливать наблюдение с воздуха за необъятными просторами родины.

Как это работает

Журналисту proural Тагир рассказал, как родилась необычная идея, и зачем нужен проект.

- Вы только представьте, как объединённые между собой дроны представляющие собой «рой» выполняют высотные работы в энергетике или в военной промышленности. Траекторию полеты машины вычисляют таким образом, чтобы члены системы непрерывно общаясь между собой, синхронно избегали столкновений и аварий, а в случае если батарея будет садиться, они вернутся в депо, где зарядятся бесконтактным способом. Как только батарея будут заполнены, дроны вернутся к перемещению по заданному маршруту, - говорит молодой разработчик.

Этот проект - практическое воплощение магистерской диссертации Тагира, которую он сейчас пишет. Молодой человек учится на кафедре вычислительной математики и кибернетики УГАТУ, а эта тема актуальна для университета.

Практическое применение

- Работаю над проектом я один. Думаю, что когда проект перейдёт на стадию воплощения прототипа, потребуется большее количество специалистов, - делится размышлениями Тагир.

Разработка такой технологии может быть полезна во многих областях производства - геодезия, сельское хозяйство, ведь сейчас особенно возрастает потребность во многофакторном анализе территорий. Также возможно использование для предупреждения чрезвычайных ситуаций - постоянное автономное видеонаблюдение с воздуха может оказаться очень востребованным.

В настоящий момент для проекта необходимо написать распределённую интеллектуальную систему управления группового полёта БПЛА, далее последует разработка прототипа и необходимы будут инвестиции для сбора нескольких экземпляров, для отработки взаимодействия на практике. Среди потенциальных инвесторов, кстати, заинтересованность есть. По словам Тагира, в этом году планируется подавать заявки на участие в грантовых конкурсах "УМНИК" и "СТАРТ".

- Для стартапов вообще прибыль в первые годы не предполагается. Максимум что можно ожидать, так это то, что выручка будет покрывать затраты. И то, это уже после апробации прототипа, налаживания производства и выхода на постоянный поток продаж. Так что для стартапа отсутствие прибыли - не главный вопрос в первые годы существования, - рассказывает Тагир.