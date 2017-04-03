﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9606
EUR59,8107
GBP69,7605
курс ЦБ РФ на 1 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
Пасмурно
вечер -2°,  ночь -10°,  утро -13°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Между зимой и весной Фото: Анастасия Мусагитова
Между зимой и весной Фото: Анастасия Мусагитова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
3 апреля 2017 г.

В Башкирии появилась Ассоциация организаций дополнительного профессионального образования

В Башкирии появилась Ассоциация организаций дополнительного профессионального образования

В состав Ассоциации организаций дополнительного профессионального образования входят пять республиканских организаций ДПО. Инициатором ее создания выступило Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ.

— Создание ассоциации назрело уже давно. Ежегодно получают дополнительное образование и проходят профессиональную переподготовку более 300 тысяч жителей республики. Потенциал у отрасли огромный. Наша задача – повышение качества этих услуг, соответствие предоставляемых знаний потребностям работодателей. Мы также говорим о необходимости координации действий всех организаций ДПО, развитии международного сотрудничества с иностранными образовательными организациями ДПО, их союзами и ассоциациями, — говорит руководитель Ассоциации Оксана Чанышева.

Основной целью Ассоциации является повышение качества образовательных услуг в сфере ДПО и использование современных информационных систем для обеспечения эффективной деятельности организаций ДПО.

В состав Наблюдательного совета войдут федеральные эксперты: Ангелина Волкова — руководитель отдела мониторинга рынка труда Департамента образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и Мария Гусейнова — генеральный директор ОООР «Российский Союз Химиков», заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса.

Екатерина Старостина
Теги: Ассоциация организаций ДПО Башкирии
72 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уполномоченный по делам предпринимателей в Башкирии ответит на любые вопросы бизнесменов
3 Апрель 2017 г.
Уполномоченный по делам предпринимателей в Башкирии ответит на любые вопросы бизнесменов
Генпрокуратура РФ возобновила расследование по факту нарушений при сносе и расселении аварийного жилья в Уфе
3 Апрель 2017 г.
Генпрокуратура РФ возобновила расследование по факту нарушений при сносе и расселении аварийного жилья в Уфе
В крупном башкирском городе из крана неделю течет ржавая и грязная вода
3 Апрель 2017 г.
В крупном башкирском городе из крана неделю течет ржавая и грязная вода
В Башкирии мужчину лишили водительских прав на 56 лет
3 Апрель 2017 г.
В Башкирии мужчину лишили водительских прав на 56 лет
В Уфе сотрудница детской стоматологии похитила почти 12 миллионов рублей
3 Апрель 2017 г.
В Уфе сотрудница детской стоматологии похитила почти 12 миллионов рублей
В Башкирии, в детском саду ребенок весь день проходил со сломанной ногой
3 Апрель 2017 г.
В Башкирии, в детском саду ребенок весь день проходил со сломанной ногой
АРХИВ [апрель] [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь]