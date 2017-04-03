В Башкирии появилась Ассоциация организаций дополнительного профессионального образования

3 апреля 2017 г.

В состав Ассоциации организаций дополнительного профессионального образования входят пять республиканских организаций ДПО. Инициатором ее создания выступило Управление по контролю и надзору в сфере образования РБ.

— Создание ассоциации назрело уже давно. Ежегодно получают дополнительное образование и проходят профессиональную переподготовку более 300 тысяч жителей республики. Потенциал у отрасли огромный. Наша задача – повышение качества этих услуг, соответствие предоставляемых знаний потребностям работодателей. Мы также говорим о необходимости координации действий всех организаций ДПО, развитии международного сотрудничества с иностранными образовательными организациями ДПО, их союзами и ассоциациями, — говорит руководитель Ассоциации Оксана Чанышева.

Основной целью Ассоциации является повышение качества образовательных услуг в сфере ДПО и использование современных информационных систем для обеспечения эффективной деятельности организаций ДПО.

В состав Наблюдательного совета войдут федеральные эксперты: Ангелина Волкова — руководитель отдела мониторинга рынка труда Департамента образовательных программ Фонда инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО и Мария Гусейнова — генеральный директор ОООР «Российский Союз Химиков», заместитель председателя Совета по профессиональным квалификациям химического и биотехнологического комплекса.