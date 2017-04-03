Генпрокуратура РФ возобновила расследование по факту нарушений при сносе и расселении аварийного жилья в Уфе

3 апреля 2017 г.

В конце прошлой недели в Москве заместитель генерального прокурора РФ Виктор Гринь отменил постановление зам. прокурора РБ Олега Горбунова о прекращении расследования уголовного дела, возбужденного Следственным комитетом республики по факту превышения полномочий должностными лицами мэрии Уфы, сообщает «Коммерсант-Уфа».

Интересный момент, столичный прокурор тем же документом отменил решение прокурора Башкирии Андрея Назарова, который отказал следователю регионального СК Марату Самойлову в пересмотре решения Олега Горбунова.

Чиновников из уфимской администрации заподозрили том, что в 2008–2015 годах они необоснованно выделили из бюджета около 1 млрд руб. застройщикам на снос и расселение ветхого и аварийного жилья в нескольких кварталах. В конце февраля зампрокурора республики признал возбуждение дела необоснованным.

- Генеральная прокуратура не каждый день отменяет решения прокуроров субъектов, так что рядовым подобное событие назвать нельзя. Видимо, в дело вовлечены серьезные силы, - прокомментировал юрист Артур Галлямов.