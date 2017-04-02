Инновационный бизнес в декрете: как молодые уфимские мамы зарабатывают с помощью науки

2 апреля 2017 г.

Маргарита Сахибгареева, находясь в декретном отпуске с 4-хмесячной дочкой, организовала проект, который занимается разработкой программного обеспечения для математического моделирования кинетики химических реакций с поддержкой готовых матмоделей и параллельных вычислений на суперкомпьютерах. Звучит непросто и, наверное, трудно представить, как именно и для чего это разрабатывается. Проще говоря, Маргарита со своими единомышленницами создают программы, способные значительно ускорить расчеты химических реакций, к которым прибегают исследователи из университетов, институтов РАН и НИПИ при промышленных предприятиях. Именно они являются целевыми клиентами проекта Маргариты, которая, кстати, является кандидатом физико-математических наук БашГУ.

Начнем с того, что девушка создала локальную программу "ХимКИнОптима", призванную также экономить время и затраты для решения задач математического моделирования и оптимизации физико-химических процессов. Разработка успешно была зарегистрирована в Роспатенте и апробирована в Башкирском Государственном университете.

В 2015 году программой стали интересоваться потенциальные клиенты и Маргарита задумалась о том, что такой софт необходимо совершенствовать, обновлять и защищать от взломщиков. Так появилась идея облачных технологий. В то время Маргарита стала чаще общаться с аспиранткой Института нефтехимии и катализа РАН Ленизой Еникеевой. Девушек объединяло то, что обе были в декрете.

- А так как у нее было свободное время и желание чем-то себя занять и при этом она уже несколько лет была в тематике химической кинетики, она подхватила мою идею и мы приступили писать техническое задание на разработку. Про Карельский научный центр РАН - нашего сегодняшнего Партнера по предоставлению вычислительных ресурсов, кстати, вспомнила именно Лениза, - рассказывает Маргарита.

Примерно в это же время с места работы Маргариты ушла в декрет ее коллега Екатерина Глущенко. Гуляя с детьми, девушки говорили о том, как не потерять в декретном отпуске квалификацию программиста.

- Она подумывала удаленно где-нибудь подработать. Я ее спросила, ради денег она это хочет сделать или только ради квалификации. Оказалось, что второе. Тогда я предложила ей стать членом моей команды и она согласилась, потому что с технической точки зрения проект очень интересен. И это была моя колоссальная находка! Ведь она мне помогает во всех вопросах, не только технических. Грамотность, зрелость, технические компетенции, чувство вкуса и эстетики, новый взгляд на презентации научных проектов! Мне до сих пор не верится, как я осмелилась, скорее даже случайно, позвать ее в команду, ведь зарплаты я тогда ей предложить не могла, - рассказывает Маргарита.

Четвертым членом команды стала химик Гульназ Шарипова, с которой Маргарита сотрудничала по научным задачам в области химкинетики. Она вносит большой вклад в операционную деятельность проекта. Так девушки стали работать вместе.

- Мы участвовали в мае в "Стартап Сабантуе", а после него завертелось. Мы начали переговоры с Евгением Ивашко - представителем нашего будущего партнера, Институтом прикладных математических исследований Карельского научного центра РАН. Они на льготных условиях предоставляют нам мощности. На сегодняшний день с ними у нас подписано официальное партнерское соглашение, - говорит Маргарита.

Проект стал "не просто стартапом, а новым вектором личностного развития. Жизнью, наполненной энергией и стремлением к поставленной цели".

На данный момент девушками сделана первая версия сервиса - модуль химической кинетики и автоматизация запуска расчетов на нем. Для того, чтобы сказать, что MVP (минимальный жизнеспособный продукт) готов, необходимо дописать часть программы, отвечающую за управление очередью расчетов. К концу мая 2017 она будет готова.

3-7 апреля девушки отправятся на конференцию "Параллельные вычислительные технологии", где планируют найти 1-2 партнеров по вычислительным ресурсам и 2-3 партнеров по математическим методам, чтобы разнообразить вычислительный функционал.

Журналисту proural Маргарита рассказала о том, что с учетом маркетинга и зарплат команде в проект необходимо вложить порядка 4 миллионов рублей до выхода на самоокупаемость через 4 года, а к 2023 году по финансовому плану он сможет приносить до 50 миллионов рублей дохода.