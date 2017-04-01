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1 апреля 2017 г.

В выходные в Башкирии сохранится холодная погода

В выходные в Башкирии сохранится холодная погода

На календаре 1 апреля, а за окном отнюдь не весенняя погода. Местами небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Сегодня на территории  Башкортостана и его столицы будет облачно с прояснениями, сохраняется вероятность осадков в виде снега. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с.

В дневные часы температура будет колебаться от минус 2 до минус 6 градусов. Ночью похолодает до минус 13 градусов, местами температура воздуха составит минус 20 градусов.

В Уфе прохладно. Днем столбики термометров покажут  минус 1 градус. Ночью  минус 14 градусов. Относительная влажность воздуха 57%. Ветер северо-западный, 1–3 м/с. Атмосферное давление в норме, 759 мм рт.ст. Удачного Вам дня!

Светлана Куликова
Теги: погода, Башгидромет, Башкирия, Башкортостан, Уфа
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