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31 марта 2017 г.
В Уфе из общежития эвакуировали около 400 студентов
Сегодня утром из общежития Уфимского нефтяного технического университета были эвакуированы 384 студента.
В администрации города рассказали, что данные меры связаны с учебно-тренировочной эвакуацией, которую провели сотрудники «Управления пожарной охраны» МЧС РБ.
Студенты покинули общежитие без давки и суеты и всего за несколько минут. На улице была проведена перекличка и инструктаж по теме пожарной безопасности.
В конце сотрудники пожарной охраны осмотрели все общежитие, после чего учащиеся вернулись в свои комнаты.
Эльвира Азметова
31 Март 2017 г.
31 Март 2017 г.
31 Март 2017 г.
31 Март 2017 г.
31 Март 2017 г.