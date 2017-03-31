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31 марта 2017 г.

В Уфе из общежития эвакуировали около 400 студентов

В Уфе из общежития эвакуировали около 400 студентов

Сегодня утром из общежития Уфимского нефтяного технического университета были эвакуированы 384 студента.

В администрации города рассказали, что данные меры связаны с учебно-тренировочной эвакуацией, которую провели сотрудники «Управления пожарной охраны» МЧС РБ.

Студенты покинули общежитие без давки и суеты и всего за несколько минут. На улице была проведена перекличка и инструктаж по теме пожарной безопасности.

В конце сотрудники пожарной охраны осмотрели все общежитие, после чего учащиеся вернулись в свои комнаты.

Эльвира Азметова
Теги: «Управления пожарной охраны» МЧС РБ, эвакуировали студентов
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