В Уфе из общежития эвакуировали около 400 студентов

31 марта 2017 г.

Сегодня утром из общежития Уфимского нефтяного технического университета были эвакуированы 384 студента.

В администрации города рассказали, что данные меры связаны с учебно-тренировочной эвакуацией, которую провели сотрудники «Управления пожарной охраны» МЧС РБ.

Студенты покинули общежитие без давки и суеты и всего за несколько минут. На улице была проведена перекличка и инструктаж по теме пожарной безопасности.

В конце сотрудники пожарной охраны осмотрели все общежитие, после чего учащиеся вернулись в свои комнаты.