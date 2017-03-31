На телеканале БСТ в Уфе крупные назначения

31 марта 2017 г.

Исполняющим обязанности директора телевидения ГУП ТРК «Башкортостан» назначен Шамиль Ишемьяров, сообщает агентство Башинформ.

Кадровые перестановки связаны с назначением генеральным директором холдинга Рустама Зарафутдинова, с приходом которого прежний директор ТВ Азамат Альмухаметов покинул свой пост.

Шамиль Ишемьяров — родился и вырос в Архангельском районе республики, закончил исторический факультет БашГУ. Ранее он занимал должность главного редактора информационных программ. Информационную службу канала возглавила журналист Альбина Хайруллина.