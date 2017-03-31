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31 марта 2017 г.
На телеканале БСТ в Уфе крупные назначения
Исполняющим обязанности директора телевидения ГУП ТРК «Башкортостан» назначен Шамиль Ишемьяров, сообщает агентство Башинформ.
Кадровые перестановки связаны с назначением генеральным директором холдинга Рустама Зарафутдинова, с приходом которого прежний директор ТВ Азамат Альмухаметов покинул свой пост.
Шамиль Ишемьяров — родился и вырос в Архангельском районе республики, закончил исторический факультет БашГУ. Ранее он занимал должность главного редактора информационных программ. Информационную службу канала возглавила журналист Альбина Хайруллина.
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