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31 марта 2017 г.
В Башкирии открыто новое нефтяное месторождение
Нефтегазовая компания «Роснефть» открыла новое месторождение на территории республики. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.
Анастасьинское нефтяное месторождение было открыто по результатам бурения двух поисковых скважин на Западно - Кунгакском лицензионном участке. Из скважины №409 получен приток нефти объемом 12,5 кубометров в сутки, сообщает Управление информационной политики ПАО «НК «Роснефть».
Геологические запасы открытого месторождения по категории С1+С2 в объеме 0,6 миллионов тонн нефти рекомендованы Государственной комиссией по запасам к постановке на государственный учет.
Компания рассчитывает на то, что в 2017 году будут открыты еще несколько месторождений в Башкирии.
Екатерина Старостина
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