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31 марта 2017 г.

На время половодья в Башкирии будет работать «горячая линия»

На время половодья в Башкирии будет работать «горячая линия»

Жители Башкирии смогут получать оперативные данные по уровню воды в реках во время весеннего половодья, позвонив на «горячую линию» Центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций при МЧС. Телефон «горячей линии»: (347) 248-13-20.

- Мы договорились, что это будет единый телефон, куда граждане и СМИ смогут обращаться для того, чтобы получать последнюю информацию об уровне воды в реках, — сообщила начальник Башгидромета Вилора Горохольская.

По ее словам, такая «горячая линия» ориентирована в первую очередь на дачников и тех, кто попадает в зону подтопления, чтобы «они имели представление, как изменился уровень воды за сутки, как ведет себя река».

- Раньше всегда звонили к нам в Башгидромет, но это отвлекает специалистов от работы и справиться с потоком звонков физически невозможно, — пояснила руководитель ведомства.

Эльвира Азметова
Теги: паводок-2017, горячая линия
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