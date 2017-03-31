Кобылье молоко в Башкирии будут пастеризовать с помощью новых технологий

31 марта 2017 г.

Состояние кумысоделия в республике обсудили на конференции, прошедшей 30 марта в санатории Юматово.

На мероприятии присутствовали руководители ведомств, ответственные лица от отдела торговли Уфы, Башкирской торговой ассоциации, руководители и представители лечебно-оздоровительных учреждений, ряда сетевых и фирменных магазинов, ученые, заместители глав администраций отдельных муниципальных районов, руководители коневодческих хозяйств, производящих кумыс, фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели.

По словам доцента БГАУ Светланы Канарейкиной, учеными уже разработан и запатентован режим пастеризации, а университет готов также организовать курсы повышения квалификации для кумысоделов.

В ходе мероприятия было озвучено, что по республике более 50% кумыса приходится на реализацию в розницу непосредственно в хозяйстве производителя, около 40% - через торговые сети и менее 10% - в лечебно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения Минздрава РБ. Руководители санаторно-курортных учреждений отмесают, что имеющееся предложение не удовлетворяет спрос. Для производителей одной из главных проблем остается реализация, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.

Производители фальсифицированной продукции также оказывают неблагоприятное влияние на популяризацию продукта. По словам ГБУ ГЗК «Уфимская» Рустема Саитова, натуральным кумысом имеет право называться только продукт, изготовленный из свежего кобыльего молока. Из-за дефицита сырья при высоком спросе появляются различные заменители кумыса, в составе которых есть молоко других животных.

- Вводить потребителя в заблуждение, называя кумысный напиток кумысом, недопустимо, особенно когда его потребление не оправдывает ожидания и создает ложное представление о натуральном продукте, - подчеркнул Рустем Саитов.