﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9606
EUR59,8107
GBP69,7605
курс ЦБ РФ на 1 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-3°
Ясно
вечер -4°,  ночь -4°,  утро -11°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима! Уходи! Фото: dreamcopters.ufa
Зима! Уходи! Фото: dreamcopters.ufa
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
31 марта 2017 г.

Кобылье молоко в Башкирии будут пастеризовать с помощью новых технологий

Кобылье молоко в Башкирии будут пастеризовать с помощью новых технологий

Состояние кумысоделия в республике обсудили на конференции, прошедшей 30 марта в санатории Юматово.

На мероприятии присутствовали руководители ведомств, ответственные лица от отдела торговли Уфы, Башкирской торговой ассоциации, руководители и представители лечебно-оздоровительных учреждений, ряда сетевых и фирменных магазинов, ученые, заместители глав администраций отдельных муниципальных районов, руководители коневодческих хозяйств, производящих кумыс, фермерских хозяйств, индивидуальные предприниматели.

По словам доцента БГАУ Светланы Канарейкиной, учеными уже разработан и запатентован режим пастеризации, а университет готов также организовать курсы повышения квалификации для кумысоделов.

В ходе мероприятия было озвучено, что по республике более 50% кумыса приходится на реализацию в розницу непосредственно в хозяйстве производителя, около 40% - через торговые сети и менее 10% - в лечебно-оздоровительные и санаторно-курортные учреждения Минздрава РБ. Руководители санаторно-курортных учреждений отмесают, что имеющееся предложение не удовлетворяет спрос. Для производителей одной из главных проблем остается реализация, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства РБ.

Производители фальсифицированной продукции также оказывают неблагоприятное влияние на популяризацию продукта. По словам ГБУ ГЗК «Уфимская» Рустема Саитова, натуральным кумысом имеет право называться только продукт, изготовленный из свежего кобыльего молока. Из-за дефицита сырья при высоком спросе появляются различные заменители кумыса, в составе которых есть молоко других животных.

- Вводить потребителя в заблуждение, называя кумысный напиток кумысом, недопустимо, особенно когда его потребление не оправдывает ожидания и создает ложное представление о натуральном продукте, - подчеркнул Рустем Саитов.

Екатерина Старостина
Теги: пастеризация кумыса, Юматово
161 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфе из общежития эвакуировали около 400 студентов
31 Март 2017 г.
В Уфе из общежития эвакуировали около 400 студентов
На телеканале БСТ в Уфе крупные назначения
31 Март 2017 г.
На телеканале БСТ в Уфе крупные назначения
В Башкирии открыто новое нефтяное месторождение
31 Март 2017 г.
В Башкирии открыто новое нефтяное месторождение
На время половодья в Башкирии будет работать «горячая линия»
31 Март 2017 г.
На время половодья в Башкирии будет работать «горячая линия»
Обновленные данные по уровню подъема реки Белой у Уфы
31 Март 2017 г.
Обновленные данные по уровню подъема реки Белой у Уфы
Инвалидам Уфы предложили 419 вакансий
31 Март 2017 г.
Инвалидам Уфы предложили 419 вакансий
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]