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31 марта 2017 г.

Обновленные данные по уровню подъема реки Белой у Уфы

Обновленные данные по уровню подъема реки Белой у Уфы

Максимальные уровни воды на большинстве рек бассейна реки Белой ожидаются около и выше нормы на 20-70 сантиметров.

- Вскрытие рек ожидается в сроки, близкие к средним многолетним значениям. Средняя дата вскрытия рек для Уфы – это 6-12 апреля, по Башкирии – конец первой и середина второй декады апреля, — сообщила начальник Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вилора Горохольская. — Как правило, максимальный подъем воды в реках происходит в конце апреля — начале мая. Ориентировочно, с 27 апреля по 5 мая, в зависимости от погоды.

По словам главы Башгидромета, максимальный уровень воды реки Белой у водного поста Уфа прогнозируется в пределах 750-850 сантиметров.

- Мы имеем достаточно серьезный по точности прогноз. Наша задача — в соответствии с ним обеспечить безопасное прохождение половодья. Здесь ни в коем случае нельзя убаюкивать бдительность населения. Мы постоянно говорим и делаем все для того, чтобы наши жители были готовы и приняли соответствующие шаги до прихода «большой воды». Тем не менее, никого пугать мы не собираемся. Объективно оцениваем, готовимся к весеннему половодью и будем делать все для того, чтобы население было максимально защищено, — заявил заместитель Премьер-министра Правительства Башкирии Марат Магадеев.

Эльвира Азметова
Теги: река Белая, уровень подъема реки
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