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31 марта 2017 г.

Инвалидам Уфы предложили 419 вакансий

Инвалидам Уфы предложили 419 вакансий

30 марта в Центре занятости населения Уфы прошла специализированная ярмарка вакансий для инвалидов и граждан, имеющих ограничения по здоровью. Мероприятие посетили 265 граждан, ищущих работу.

47 предприятий различных форм собственности и сфер деятельности: ООО «ИКЕА ДОМ», ООО «Геоспейс Технолоджис Евразия», ООО Гостиничный комплекс «Башкортостан», ФГБОУ ВО «Башкирский Государственный Университет», ГУП Институт «Башниистрой», ООО «Серебряный снег», АО «Башбакалея», ООО «Торгмастер» (сеть магазинов «Байрам»), МБДОУ Детский сад № 30, ООО «ЖЭУ № 47» и др. предложили информацию о 419 вакантных рабочих местах. 

Работодателями проведены собеседования с 218 посетителями ярмарки, приглашены на работу 186 кандидатов. Проведены консультации специалистом Главного бюро медико-социальной экспертизы РФ по РБ с 8 гражданами. 

Кроме того, специалистами Центра занятости населения Уфы соискателям оказывались услуги по информированию о положении на рынке труда и содействию в трудоустройстве, консультации по профессиональному обучению, по правовым вопросам сферы занятости, а также проведен мастер-класс по организации поиска работы «новый старт или продолжение следует». 

Соискатели имели возможность ознакомиться с информацией о вакансиях предприятий и организаций города с помощью электронных информационных киосков и на стендах центра занятости. Также был обеспечен доступ к бесплатным специализированным печатным изданиям — «Работодатели», «Трудоустройство», «Работа для вас», «Вакансии Уфа», «Доброе утро», «Вестник вахтовика» — с опубликованными объявлениями о вакантных рабочих местах. В помощь соискателям предлагалась рекламно-информационные материалы в виде буклетов, брошюр и памяток. 

Эльвира Азметова
Теги: Центр занятости населения Уфы, ярмарка вакансий для инвалидов
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