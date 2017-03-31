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Нужны ли России частные тюрьмы?
«Призрак в доспехах»: что это значит - быть человеком
Наконец-то зрители могут отправиться в кинотеатр и оценить один из самых ожидаемых фильмов 2017 года.
Множество деталей в фантастичеком боевике «Призрак в доспехах» действительно совпадают с тем, что было в манге, и это, наверное, должно понравиться поклонникам творения Масамунэ Сиро. Несмотря на то, что роль главного персонажа – майора Миры Киллиан досталась не азиатской актрисе, а Скарлетт Йоханссон, голливудская звезда прекрасно смотрится в образе киборга-гибрида, также порадовал звездный состав кинокартины – Такеши Китано, Жюльет Бинош, Майкл Питт.
Фильм Руперта Сандерса погружает зрителя в мрачный мир будущего с кибер-технологиями, которые подчинили себе все сферы жизни. И стоит отметить, что режиссеру удалось создать настоящий киберпанк с яркими спецэффектами, неоновыми огнями, трущобами будущего и размышлениями о том, что это значит – быть человеком.
31 Март 2017 г.
31 Март 2017 г.
31 Март 2017 г.