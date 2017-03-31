﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD55,9606
EUR59,8107
GBP69,7605
курс ЦБ РФ на 1 апреля
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-4°
Облачно
вечер -5°,  ночь -12°,  утро -11°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Зима! Уходи! Фото: dreamcopters.ufa
Зима! Уходи! Фото: dreamcopters.ufa
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
31 марта 2017 г.

«Призрак в доспехах»: что это значит - быть человеком

«Призрак в доспехах»: что это значит - быть человеком

Наконец-то зрители могут отправиться в кинотеатр и оценить один из самых ожидаемых фильмов 2017 года.

Множество деталей в фантастичеком боевике «Призрак в доспехах» действительно совпадают с тем, что было в манге, и это, наверное, должно понравиться поклонникам творения Масамунэ Сиро.  Несмотря на то, что роль главного персонажа – майора Миры Киллиан досталась не азиатской актрисе, а Скарлетт Йоханссон, голливудская звезда прекрасно смотрится в образе киборга-гибрида, также порадовал звездный состав кинокартины ­– Такеши Китано, Жюльет Бинош, Майкл Питт.

Фильм Руперта Сандерса погружает зрителя в мрачный мир будущего с кибер-технологиями, которые  подчинили себе все сферы жизни. И стоит отметить, что режиссеру удалось создать настоящий киберпанк с яркими спецэффектами, неоновыми огнями, трущобами будущего и размышлениями о том, что это значит – быть человеком.

Теги: Призрак в доспехах, Скарлетт Йоханссон, Руперт Сандерс
84 Оценить новость:  0  0
Отправить
На время половодья в Башкирии будет работать «горячая линия»
31 Март 2017 г.
На время половодья в Башкирии будет работать «горячая линия»
Кобылье молоко в Башкирии будут пастеризовать с помощью новых технологий
31 Март 2017 г.
Кобылье молоко в Башкирии будут пастеризовать с помощью новых технологий
Обновленные данные по уровню подъема реки Белой у Уфы
31 Март 2017 г.
Обновленные данные по уровню подъема реки Белой у Уфы
Инвалидам Уфы предложили 419 вакансий
31 Март 2017 г.
Инвалидам Уфы предложили 419 вакансий
Сити-менеджер Уфы о парковке автомобиля на "зеленых территориях"
31 Март 2017 г.
Сити-менеджер Уфы о парковке автомобиля на "зеленых территориях"
Леденящее видео: В Уфе подросток перепрыгнул с одной многоэтажки на другую
31 Март 2017 г.
Леденящее видео: В Уфе подросток перепрыгнул с одной многоэтажки на другую
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]