«Призрак в доспехах»: что это значит - быть человеком

31 марта 2017 г.

Наконец-то зрители могут отправиться в кинотеатр и оценить один из самых ожидаемых фильмов 2017 года.

Множество деталей в фантастичеком боевике «Призрак в доспехах» действительно совпадают с тем, что было в манге, и это, наверное, должно понравиться поклонникам творения Масамунэ Сиро. Несмотря на то, что роль главного персонажа – майора Миры Киллиан досталась не азиатской актрисе, а Скарлетт Йоханссон, голливудская звезда прекрасно смотрится в образе киборга-гибрида, также порадовал звездный состав кинокартины ­– Такеши Китано, Жюльет Бинош, Майкл Питт.

Фильм Руперта Сандерса погружает зрителя в мрачный мир будущего с кибер-технологиями, которые подчинили себе все сферы жизни. И стоит отметить, что режиссеру удалось создать настоящий киберпанк с яркими спецэффектами, неоновыми огнями, трущобами будущего и размышлениями о том, что это значит – быть человеком.