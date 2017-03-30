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30 марта 2017 г.
В прокуратуре Башкирии состоится Всероссийский день приема предпринимателей
4 апреля 2017 года в органах прокуратуры Башкирии пройдет Всероссийский день приема предпринимателей. Об уполномоченных лицах центрального аппарата прокуратуры РБ, которые будут принимать посетителей, можно узнать ТУТ.
С помощью всего арсенала мер прокурорского реагирования возможно пресечение различных нарушений прав бизнес-сообщества.
В Уфе предприниматели могут обратиться по интересующим их вопросам к старшему помощнику прокурора республики по приему граждан Наталье Рахматуллиной по адресу г. Уфа, ул. Крупской, д. 6/1 или позвонить по телефону 8 (347) 276-28-46, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.
Екатерина Старостина
30 Март 2017 г.
30 Март 2017 г.