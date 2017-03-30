﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,3779
EUR60,5950
GBP70,0101
курс ЦБ РФ на 31 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-7°
Ясно
ночь -9°,  утро -11°,  br/>д -4°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
30 марта 2017 г.

В Башкирском театре оперы и балета назначен главный режиссер

В Башкирском театре оперы и балета назначен главный режиссер

На должность назначен номинант «Золотой маски-2017» Филипп Разенков.

Филипп Разенков назначен на должность главного режиссера Башкирского театра оперы и балета. Сотрудничество Разенкова с нашим театром  началось в 2015 году  с постановки оперы П. Чайковского «Орлеанская дева».

Досье

Филипп Разенков родился в семье дирижёров. Окончил Российскую академию театрального искусства – ГИТИС с отличием по специальности «Режиссер музыкального театра».

Работал в Московском театре «Новая Опера имени Е.В.Колобова», Северо-Осетинском театре оперы и балета, Мариинском театре, в театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И.Чайковского. Лауреат I и II Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера».

Светлана Куликова
Теги: культура, Башкортостан
85 Оценить новость:  0  0
Отправить
В прокуратуре Башкирии состоится Всероссийский день приема предпринимателей
30 Март 2017 г.
В прокуратуре Башкирии состоится Всероссийский день приема предпринимателей
Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке
30 Март 2017 г.
Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке
Четыре медали завоевали борцы из Башкирии на Первенстве России по греко-римской борьбе
30 Март 2017 г.
Четыре медали завоевали борцы из Башкирии на Первенстве России по греко-римской борьбе
Звездный визажист из Уфы Сердар Камбаров на день рождения получил бэлиш вместо торта
30 Март 2017 г.
Звездный визажист из Уфы Сердар Камбаров на день рождения получил бэлиш вместо торта
В Уфе 270 подростков состоят на наркологическом учете
30 Март 2017 г.
В Уфе 270 подростков состоят на наркологическом учете
В Башкирии крупное предприятие задолжало работникам более 40 миллионов рублей
30 Март 2017 г.
В Башкирии крупное предприятие задолжало работникам более 40 миллионов рублей
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]