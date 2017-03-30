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30 марта 2017 г.
В Башкирском театре оперы и балета назначен главный режиссер
На должность назначен номинант «Золотой маски-2017» Филипп Разенков.
Филипп Разенков назначен на должность главного режиссера Башкирского театра оперы и балета. Сотрудничество Разенкова с нашим театром началось в 2015 году с постановки оперы П. Чайковского «Орлеанская дева».
Досье
Филипп Разенков родился в семье дирижёров. Окончил Российскую академию театрального искусства – ГИТИС с отличием по специальности «Режиссер музыкального театра».
Работал в Московском театре «Новая Опера имени Е.В.Колобова», Северо-Осетинском театре оперы и балета, Мариинском театре, в театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И.Чайковского. Лауреат I и II Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера».
Светлана Куликова
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30 Март 2017 г.