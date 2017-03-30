В Башкирском театре оперы и балета назначен главный режиссер

30 марта 2017 г.

На должность назначен номинант «Золотой маски-2017» Филипп Разенков.

Филипп Разенков назначен на должность главного режиссера Башкирского театра оперы и балета. Сотрудничество Разенкова с нашим театром началось в 2015 году с постановки оперы П. Чайковского «Орлеанская дева».

Досье

Филипп Разенков родился в семье дирижёров. Окончил Российскую академию театрального искусства – ГИТИС с отличием по специальности «Режиссер музыкального театра».

Работал в Московском театре «Новая Опера имени Е.В.Колобова», Северо-Осетинском театре оперы и балета, Мариинском театре, в театре оперы и балета Удмуртской Республики имени П.И.Чайковского. Лауреат I и II Международного конкурса молодых оперных режиссёров «Нано-опера».