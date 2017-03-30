Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке

30 марта 2017 г.

В Башкирии управляющая компания "Аструм" обещает выплатить крупное вознаграждение за информацию о местонахождении 37-летнего Алана Шавлохова. Он подозревается в убийстве 22-летней жительницы Стерлитамака. Осведомитель получит 100 тысяч рублей.

Преступление произошло утром 29 марта в подъезде одного из домов города. По версии следствия, злоумышленник подкараулил жертву и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены судебно-медицинская, судебно-криминалистическая экспертизы.

"Аструм" неспроста объявил о вознаграждении, ведь погибшая являлась дочерью одной из сотрудниц компании.

Ориентировка

Шавхлохов Алан Викторович 1979 года рождения, уроженец Осетии. Известно, что он проживает по адресу: Аургазинский район, село Шланлы, ул.Советская, 10.

Был замечен в автомобилях:

Ауди А5, 2008г гос.номер Р509ЕР 102;

БМВ 525, 208г., гос.номер О104УМ, 102;

Лада Приора, 2007г, гос.номер Т847ВН 102."

Всех, кто располагает информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: 112 или 02.