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30 марта 2017 г.

Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке

Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке

В Башкирии управляющая компания "Аструм" обещает выплатить крупное вознаграждение за информацию  о местонахождении 37-летнего Алана Шавлохова. Он подозревается в убийстве 22-летней  жительницы Стерлитамака. Осведомитель получит 100 тысяч рублей. 

Преступление произошло утром 29 марта в подъезде одного из домов города. По версии следствия, злоумышленник подкараулил жертву и нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ранений девушка скончалась на месте происшествия. По данному факту возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены судебно-медицинская, судебно-криминалистическая экспертизы.

"Аструм" неспроста объявил о вознаграждении, ведь погибшая являлась дочерью одной из сотрудниц компании.

Ориентировка

Шавхлохов Алан Викторович 1979 года рождения, уроженец Осетии. Известно, что он проживает по адресу: Аургазинский район, село Шланлы, ул.Советская, 10.

Был замечен в автомобилях:

  • Ауди А5, 2008г гос.номер Р509ЕР 102;
  • БМВ 525, 208г., гос.номер О104УМ, 102;
  • Лада Приора, 2007г, гос.номер Т847ВН 102."

Всех, кто располагает информацией по данному происшествию, просят позвонить по телефонам: 112 или 02.

Светлана Куликова
Теги: Стерлитамак, Аструм, Башкирия, УК Аструм, убийство
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