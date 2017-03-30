﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD56,3779
EUR60,5950
GBP70,0101
курс ЦБ РФ на 31 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
-3°
Облачно
вечер -4°,  ночь -7°,  утро -9°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
30 марта 2017 г.

Четыре медали завоевали борцы из Башкирии на Первенстве России по греко-римской борьбе

Четыре медали завоевали борцы из Башкирии на Первенстве России по греко-римской борьбе

В городе Бердске Новосибирской области завершилось Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров (до 21 года). На соревнования съехались 400 участников из 52 регионов страны. Сборную республики представили 9 спортсменов.

По итогам соревнований в копилке сборной 4 медали. В финальной встрече в весовой категории 60 кг боролись два брата Валитовою. Победу праздновал Фадис Валитов. Ему уступил Фанис Валитов. Еще одно серебро досталось Аслану Толову в весовой категории 66 кг. Обладателем бронзовой награды стал Ислам Опиев  в весовой категории 74 кг.

Пожалуй, самой напряженной на этих соревнованиях стала встреча между представителем сборной Башкирии Асланом Толовым и новосибирцем Сергеем Степановым. Итоговый счет встречи  16:14 в пользу хозяев турнира. Но серебро Аслана с золотым отливом, поскольку судейство было достаточно спорным.

Этого мнения придерживается и главный тренер нашей сборной, заслуженный тренер России  Рамиль Сираев.

- У нас могло бы быть два золота, но из-за необъективного судейства лидер сборной Башкирии Аслан Толов стал лишь вторым. В целом,  ребята выступили достойно, давно не было таких результатов. Четыре наших спортсмена будут претендовать на участие в первенствах Европы и мира, - отметил наставник. 

Эльвира Азметова Фото Федерации спортивной борьбы РБ
Теги: греко-римская борьба, Первенство России, борцы из Башкирии
54 Оценить новость:  0  0
Отправить
Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке
30 Март 2017 г.
Компания "Аструм" объявила награду в 100 тысяч за информацию об убийце девушки в Стерлитамаке
Звездный визажист из Уфы Сердар Камбаров на день рождения получил бэлиш вместо торта
30 Март 2017 г.
Звездный визажист из Уфы Сердар Камбаров на день рождения получил бэлиш вместо торта
В Уфе 270 подростков состоят на наркологическом учете
30 Март 2017 г.
В Уфе 270 подростков состоят на наркологическом учете
В Башкирии крупное предприятие задолжало работникам более 40 миллионов рублей
30 Март 2017 г.
В Башкирии крупное предприятие задолжало работникам более 40 миллионов рублей
Главный Госавтоинспектор Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте
30 Март 2017 г.
Главный Госавтоинспектор Башкирии призвал водителей воздержаться от поездок на личном транспорте
Председатель Общественного Совета Давлеканово обиделась, из-за этого многодетная семья осталась без помещения
30 Март 2017 г.
Председатель Общественного Совета Давлеканово обиделась, из-за этого многодетная семья осталась без помещения
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]