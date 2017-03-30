Четыре медали завоевали борцы из Башкирии на Первенстве России по греко-римской борьбе

30 марта 2017 г.

В городе Бердске Новосибирской области завершилось Первенство России по греко-римской борьбе среди юниоров (до 21 года). На соревнования съехались 400 участников из 52 регионов страны. Сборную республики представили 9 спортсменов.

По итогам соревнований в копилке сборной 4 медали. В финальной встрече в весовой категории 60 кг боролись два брата Валитовою. Победу праздновал Фадис Валитов. Ему уступил Фанис Валитов. Еще одно серебро досталось Аслану Толову в весовой категории 66 кг. Обладателем бронзовой награды стал Ислам Опиев в весовой категории 74 кг.

Пожалуй, самой напряженной на этих соревнованиях стала встреча между представителем сборной Башкирии Асланом Толовым и новосибирцем Сергеем Степановым. Итоговый счет встречи 16:14 в пользу хозяев турнира. Но серебро Аслана с золотым отливом, поскольку судейство было достаточно спорным.

Этого мнения придерживается и главный тренер нашей сборной, заслуженный тренер России Рамиль Сираев.

- У нас могло бы быть два золота, но из-за необъективного судейства лидер сборной Башкирии Аслан Толов стал лишь вторым. В целом, ребята выступили достойно, давно не было таких результатов. Четыре наших спортсмена будут претендовать на участие в первенствах Европы и мира, - отметил наставник.