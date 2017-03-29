В Башкирии управлять спортивными объектами будет некоммерческая организация

29 марта 2017 г.

Ее создали по настоянию минземимущества республики. Распоряжение подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Финансироваться организация будет за счет средств, получаемых от основной деятельности и внебюджетных источников.

Управлению спортивными объектами поручено разработать устав организации. Это необходимо сделать в течение месяца.