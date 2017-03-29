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29 марта 2017 г.

В Башкирии управлять спортивными объектами будет некоммерческая организация

В Башкирии управлять спортивными объектами будет некоммерческая организация

Ее создали по настоянию минземимущества республики. Распоряжение подписал глава республики Рустэм Хамитов.

Финансироваться организация будет за счет средств, получаемых от основной деятельности и внебюджетных источников. 

Управлению спортивными объектами поручено разработать устав организации.  Это необходимо сделать в течение месяца. 

Светлана Куликова
Теги: спорт, Рустэм Хамитов, Башкирия
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