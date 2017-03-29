В Башкортостане может появиться целая сеть геопарков под эгидой ЮНЕСКО

29 марта 2017 г.

Если заявки, разработанные Комитетом по аграрным вопросам, экологии и природопользованию Госсобрания республики, будут одобрены, то наш регион станет первым российским регионом, где будут открыты подобные геопарки.

Депутатам Курултая предстоит заняться разработкой законодательной базы для появления и функционирования таких геологических зон.

Ранее говорилось о создании на севере-востоке республики первого в стране геопарка. В качестве площадки рассматривается Салаватский район. Здесь расположен геологический памятник природы «Геологический разрез Мечетлино» и один из самых популярных санаториев – «Янган-Тау».

На северо-востоке Башкирии расположена 31 особо охраняемая природная территория республиканского значения, в том числе 5 государственных природных заказников и 26 памятников природы. Общая их площадь составляет почти 50 га.

Напомним, инициатива РБ по созданию геопарка получила поддержку МИД России и Минприроды России. С 2016 года работает специальная рабочая группа по реализации пилотного проекта по созданию первого в России геопарка на территории Башкирии.

Сегодня статус геопарков глобальной сети ЮНЕСКО имеют свыше 100 объектов в 30 странах.