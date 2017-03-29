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29 марта 2017 г.
В Уфе проход в районе Монумента Дружбы закроют для пешеходов
Ограничения будут действовать 2,5 года. Вход будет огорожен барьерами.
В Уфе закроют пешеходный проход и спуск с лестниц от остановки «Монумент Дружбы», расположенной по ул. Сочинская, к ул. Набережная реки Белой. На данном участке запланировано строительство и реконструкция берегоукрепления. Работы будут вестись от створа улицы Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах Уфы.
Ограничения начнут действовать с 5 апреля и продлятся до 31 декабря 2019 года.
Светлана Куликова
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