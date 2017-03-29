В Уфе проход в районе Монумента Дружбы закроют для пешеходов

29 марта 2017 г.

Ограничения будут действовать 2,5 года. Вход будет огорожен барьерами.

В Уфе закроют пешеходный проход и спуск с лестниц от остановки «Монумент Дружбы», расположенной по ул. Сочинская, к ул. Набережная реки Белой. На данном участке запланировано строительство и реконструкция берегоукрепления. Работы будут вестись от створа улицы Бельской до железнодорожного моста в Кировском и Ленинском районах Уфы.

Ограничения начнут действовать с 5 апреля и продлятся до 31 декабря 2019 года.