Что посеешь, то и пошьешь: уфимка построила бизнес на одежде из льна

29 марта 2017 г.

По итогам конкурса «Сувенирная продукция Урала и Башкирии» изделия «НП-Инвест» завоевали первое место. Теперь они будут представлять республику в Екатеринбурге. Корреспондент proural встретилась с руководителем компании, которая рассказала ей о становлении своего бизнеса.

Собственная торговая марка

Швейный бизнес Елены Думчевой возник в апреле 2014 года. Небольшой цех создавался по принципу грамотного производства с учетом всех профессиональных требований.

Была разработана торговая марка для продукции - Quel Esta, что в переводе с эльфийского означает «Приятного отдыха». Такое название возникло не случайно, первоначально основательница бизнеса планировала выпускать домашний текстиль.

Судьба развернулась к Елене Думчевой таким образом, что продукцию, которую в цехе шили как домашнее платье, стали покупать для улицы. Сам рынок вывел компанию на производство повседневной одежды, в которой человек чувствовал бы себя комфортно дома, на даче, в коттедже. Для этой цели, как нельзя лучше, подходил лен. Всеми любимая натуральная ткань, имеющая кучу преимуществ в носке.

Елене удалось достаточно быстро заключить договор с Оршанским льнокомбинатом из Белоруссии, который на территории постсоветского пространства является самым крупным производством льняной ткани. У Оршанского льнокомбината больше двух лет компания и покупает сырье для своей продукции.

- Летом наша продукция уходит довольно быстро. Ну а осенью и зимой, поскольку люди считают, что это сезонная продукция, нам свои изделия продавать тяжело. Мы хотим сломать этот стереотип, поэтому в течение двух лет мы ищем модели, которые вполне могли бы работать осенью и зимой, - говорит Елена Думчева.

От швейного цеха к швейному технопарку

Помимо выпуска продукции под собственной торговой маркой, Елена хочет превратить свое производство в швейный технопарк для пошива серийных изделий на заказ. Эдакий швейный аутсорсинг для внешних заказчиков, которые производят свою продукцию на продажу. Для чего предпринимательница привлекла нескольких уфимских молодых дизайнеров, которые хотят разрабатывать свои коллекции, запускать их в серию и продавать. Планируется закупить технику, набрать дополнительно персонал. В перспективе в рамках одного бизнеса появятся два самостоятельных направления: крупное современное технически оснащенное швейное производство направленное на определенную целевую аудиторию и выпуск продукции под маркой Quel Esta.

- У нас очень хорошие производственные лекала, размноженные по размерным рядам. Изделия, пошитые по этим лекалам, выставляются в розничной продаже. Бывают случаи, когда покупателю не подходит длина, или дома у него есть ткань, из которой бы он хотел пошить изделие. В этом случае мы принимаем заказ на пошив изделия для данного конкретного покупателя по типовым лекалам. Наше отличие от ателье в том, что ателье делает лекала под индивидуальную фигуру, поэтому все получается очень дорого. Мы шьем по типовым лекалам. Человек пришел, померил, выбрал фасон, вышивку для украшения изделия, мы выполняем этот заказ. Изделие вполне доступно по цене.

Инвестиции в проект Елены Думчевой составляют 5 миллионов рублей. Проект окупает сам себя только в летние месяцы. Все осложняется кризисом на рынке. Предприятие ищет варианты работы с предпринимателями, которые имеют свои магазины.