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29 марта 2017 г.
Уфимский "Салават Юлаев" набирает девушек в группу поддержки
Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о новом наборе девушек в группу поддержки «Green Hearts».
Главные требования для претенденток: российское гражданство, рост не ниже 165 сантиметров, возраст от 18 до 28 лет, хорошая физическая подготовка. В частности, помимо танцевальных и акробатических навыков чирлидерши должны владеть техникой фигурного катания.
Для того чтобы стать частью "зеленого братства" претенденткам необходимо прислать своё фото в полный рост и резюме на почту salavatmarketing@gmail.com.
Заявки будут приниматься до 16 апреля.
Светлана Куликова
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