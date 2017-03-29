Уфимский "Салават Юлаев" набирает девушек в группу поддержки

29 марта 2017 г.

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» объявил о новом наборе девушек в группу поддержки «Green Hearts».

Главные требования для претенденток: российское гражданство, рост не ниже 165 сантиметров, возраст от 18 до 28 лет, хорошая физическая подготовка. В частности, помимо танцевальных и акробатических навыков чирлидерши должны владеть техникой фигурного катания.

Для того чтобы стать частью "зеленого братства" претенденткам необходимо прислать своё фото в полный рост и резюме на почту salavatmarketing@gmail.com.

Заявки будут приниматься до 16 апреля.