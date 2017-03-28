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28 марта 2017 г.
Любой желающий сможет получить от мэрии инвентарь для уборки города
Администрация Советского района Уфы объявила о начале проекта «ЭКОсубботник в Уфе», благодаря которому у каждого жителя города появится возможность внести свой вклад в очищение улиц от снега и грязи.
Мэрия готова предоставить весь имеющийся инвентарь тем, кто захочет принять участие в данной акции.
Для участия необходимо заполнить заявку на инвентарь с указанием количества человек, датой и временем проведения акции на сайте. Подробности можно узнать по телефону 8 (347) 223-75-45, сообщает пресс-служба администрации города.
Екатерина Старостина
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