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28 марта 2017 г.

Любой желающий сможет получить от мэрии инвентарь для уборки города

Любой желающий сможет получить от мэрии инвентарь для уборки города

Администрация Советского района Уфы объявила о начале проекта «ЭКОсубботник в Уфе», благодаря которому у каждого жителя города появится возможность внести свой вклад в очищение улиц от снега и грязи.

Мэрия готова предоставить весь имеющийся инвентарь тем, кто захочет принять участие в данной акции.

Для участия необходимо заполнить заявку на инвентарь с указанием количества человек, датой и временем проведения акции на сайте. Подробности можно узнать по телефону 8 (347) 223-75-45, сообщает пресс-служба администрации города.

Екатерина Старостина
Теги: субботник, инвентарь для уборки улиц
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