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28 марта 2017 г.

Синоптики объявили в Башкирии штормовое предупреждение

Синоптики объявили в Башкирии штормовое предупреждение

Завтра, 29 марта, в республике ожидается сильный ветер с порывами от 18 м/с до 20 м/с. Выпадет мокрый снег.

В отдельных районах республики - метель, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах - снежные заносы, гололедица.

В дневные часы столбик термометра поднимется до плюс 3 градусов. Ночью похолодает до минус 6 градусов.

В МЧС отмечают, что движение будет затруднено, а количество ДТП вырастет.

В связи с неблагоприятными погодными условиями водителей просят быть максимально внимательными и строго придерживаться ПДД. В частности, соблюдать безопасную дистанцию, скоростной режим, избегать необдуманного маневрирования и резкого торможения. Пешеходов призывают переходить проезжую часть строго в предназначенных для этого местах. 

Светлана Куликова
Теги: Башкирия, погода, МЧС, штормовое предупреждение
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