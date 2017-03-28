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Нужны ли России частные тюрьмы?
Депутат из Башкирии ответил за всех республиканских дальнобойщиков
По словам депутата Госсобрания Курултая РБ Наиля Гизатуллина - башкирские дальнобойщики обрадовались отмене двукратного повышения тарифа системы «Платон».
«Как депутат регионального законодательного органа, подчеркну: новость о продлении льготного периода по тарифам «Платона» воспринята дальнобойщиками Башкортостана с одобрением. Это важно для тех, кто работает на большегрузных машинах», - сказал Наиль Гиззатуллин.
Депутат отметил, что в 2016 году в Уфе был построен Затонский мост на средства, собранные при помощи данной системы.
Напомним, что Дмитрий Медведев, после встречи с дальнобойщиками, отменил двукратное повышение тарифа на большегрузы. Повысится тариф всего на 25 процентов, с 1,53 до 1,9 рубля.
Также Премьер-министр России распорядился обеспечить прозрачность распределения средств по системе «Платон», чтобы автомобилисты сами могли видеть, какие дороги ремонтируются за их деньги.
«Хорошо, конечно, что нам не придется платить в два раза больше. Но лучше бы вообще не платить. Не жалуюсь, но всю жизнь в дороге. Даже зимой приходится лезть под машину, если что-то сломается. Жалко свои кровные деньги отдавать, конечно, хочется больше семье привезти» - сетует водитель большегруза Амир.
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