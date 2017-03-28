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28 марта 2017 г.

На торжественный прием Главы Башкирии в честь Дня Победы потратят 1,32 миллиона рублей

На торжественный прием Главы Башкирии в честь Дня Победы потратят 1,32 миллиона рублей

Государственный комитет республики по торговле и защите прав потребителей назначил на 20 апреля открытый конкурс на проведение торжественного приема Главы республики в честь Дня Победы. Стартовая цена государственного контракта, средства на который будут выделены из регионального бюджета, составляет 1,32 миллиона рублей. Получается, средний чек на одного гостя составит примерно 4,4 тысячи рублей.

На сайте госзакупок появилась заявка с информацией о том, что для торжественного приема главы республики к 9 мая победитель аукциона должен будет обеспечить гостей мероприятия меню, состоящим из холодных и горячих закусок, первыми и вторыми блюдами, фруктами, кондитерскими изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками, чаем и кофе. Помимо приготовления блюд, необходимо будет организовать праздничную сервировку столов и обеспечить работу официантов.

Праздничный банкет на 300 гостей планируется провести 5 мая в ГКЗ «Башкортостан» по адресу ул. Ленина, 50. Мероприятие будет длиться до 1,5 часов.

В соответствии с условиями конкурса, заявки будут оцениваться по стобалльной шкале, максимальные 60 из которых будут присуждаться цене контракта, а оставшиеся 40 – квалификации участника.

Екатерина Старостина
Теги: праздничный прием Главы Башкирии, 9 мая, День Победы
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