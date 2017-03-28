В Уфе крупная управляющая компания лишилась лицензии

28 марта 2017 г.

В Уфе в судебном порядке аннулирована лицензия «Управляющей компании «Дом», сообщил госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.

В 2016 году решением суда из реестра управляющей компании исключен дом по ул. Акназарова, 21. Жильцы избрали другую управляющую компанию. А для «Дом» потеря многоэтажки обернулась аннулированием лицензии, так как площадь здания превысила 15 процентов площади других пяти домов в управлении. Соответствующее решение суда вступило в силу 27 февраля текущего года.

- Не знаю откуда у вас такая информация – прокомментировали в компании «Дом».

В ближайшее время Администрация Уфы обязана провести конкурс по выбору управляющей компании для оставшихся пяти домов.

Напомним, что с первого мая 2015 года деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии запрещена, проводится лицензирование всех управляющих компаний. А недобросовестные организации, которые неоднократно игнорируют требования Госкомитета по жилищному и строительному надзору, лишаются лицензии.