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Нужны ли России частные тюрьмы?
В Уфе крупная управляющая компания лишилась лицензии
В Уфе в судебном порядке аннулирована лицензия «Управляющей компании «Дом», сообщил госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору.
В 2016 году решением суда из реестра управляющей компании исключен дом по ул. Акназарова, 21. Жильцы избрали другую управляющую компанию. А для «Дом» потеря многоэтажки обернулась аннулированием лицензии, так как площадь здания превысила 15 процентов площади других пяти домов в управлении. Соответствующее решение суда вступило в силу 27 февраля текущего года.
- Не знаю откуда у вас такая информация – прокомментировали в компании «Дом».
В ближайшее время Администрация Уфы обязана провести конкурс по выбору управляющей компании для оставшихся пяти домов.
Напомним, что с первого мая 2015 года деятельность по управлению многоквартирными домами без лицензии запрещена, проводится лицензирование всех управляющих компаний. А недобросовестные организации, которые неоднократно игнорируют требования Госкомитета по жилищному и строительному надзору, лишаются лицензии.
28 Март 2017 г.
28 Март 2017 г.