В Башкирии работников вынудили оплачивать долги учреждения

28 марта 2017 г.

В центре занятости населения Белебея межрайонной прокуратурой было выявлено нарушение трудовых прав граждан. Учреждение не оплачивало коммунальные услуги вовремя, из-за чего ООО «Белебеевский водоканал» ограничило водоснабжение в здании, а для погашения долга руководство центра приняло решение собрать по 250 рублей с каждого сотрудника учреждения, сообщает пресс-служба Прокуратуры РБ.

В соответствии с законодательством, работники не должны нести ответственность по обязательствам работодателя. Однако, сотрудники центра, которые находились в зависимом положении не нашли другого выхода, кроме как собрать за счет личных средств сумму для оплаты задолженности.

В связи с выявленными нарушениями бывшему исполняющему обязанности руководителя ГКУ «Центр занятости населения Белебеевского района РБ» объявлен выговор, а работникам возвращены денежные средства.