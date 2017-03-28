Из строителей в клубничные флористы: уфимец зарабатывает на сладкой ягоде

28 марта 2017 г.

У Азата Абдрашитова своя организация, которая занимается строительством домов из клееного и профилированного бруса, но в зимние месяцы, как известно, этот бизнес большой прибыли не приносит. Предприимчивый молодой человек нашел оригинальный способ увеличить свой доход.

Три месяца назад Азат открыл службу доставки букетов из клубники, которые, кстати, многим уфимцам, уставшим от однообразных подарков, пришлись по вкусу. В последнее время объявлений о продаже сладких букетов в социальных сетях и впечатляющих фото становится все больше.

Журналист proural связался с Азатом и узнал о том, как пришла эта идея и кто делает букеты.

- Заняться продажей букетов из клубники мне посоветовали знакомые, которые уже добились определенных высот в предпринимательстве. Хотелось чего-то необычного, красивого, банальным делом, купи дешевле, продай подороже - заниматься скучно. Вот мы и пришли к мысли совместить сюрприз, красоту букетов и вкус самой романтичной ягоды. Созданием букетов у меня занимаются два флориста со стажем, ведь это очень важно, чтобы букет выглядел привлекательным, - говорит молодой человек.

Заказывают ягодные композиции, чаще всего в подарок женщинам. Для привлечения клиентов молодой человек использует рекламу в социальных сетях, но многие узнают о клубничных букетах по «сарафанному радио». Благодаря отзывам тех, кто уже имеет опыт покупки необычного подарка, удается работать в условиях большой конкуренции. Также важно, чтобы ягоды не были безвкусными или кислыми, иначе такие букеты точно никому не понравятся.

- Зимой клубника, выращенная у нас в стране, к сожалению, кислая, поэтому для букетов я покупаю ягоды из Египта и Марокко. Клубнику доставляют в Уфу на самолете, - рассказывает Азат.

На одну только рекламу в таком бизнесе необходимо потратить не меньше 100 тысяч рублей, а доход от клубничного бизнеса может приносить от 200-300 тысяч. Несмотря на то, что миллион на ягодных букетах заработать не так уж и просто, Азат не думает отказываться от этого бизнеса. Также молодой предприниматель планирует открыть в Уфе магазин оригинальных подарков. Всех секретов Азат раскрывать не стал, но отметил, что ему хотелось бы продавать то, чего в Уфе раньше никто не мог приобрести.

По словам руководителя Уфимского городского фонда развития малого предпринимательства Артура Таюпова, количество самозанятой молодежи с каждым годом увеличивается. Многие ребята, занявшись одним видом бизнеса, переходят на другой, диверсифицируют доходы.

- Хорошо, что молодые люди занимаются бизнесом одновременно в разных направлениях. Если говорить о букетах из клубники, то я считаю, что это очень оригинально. Наверное, приятно зимой и весной получать такие подарки, ведь цветы уже многим приелись, а ягоды не только красиво выглядят, их еще и съесть можно, - пояснил Артур.