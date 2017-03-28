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28 марта 2017 г.

Застройщики из Башкирии отказываются от продажи квартир без отделки

Застройщики из Башкирии отказываются от продажи квартир без отделки

Практику передачи помещений с голыми бетонными стенами не одобряют в Минстрое РФ. Кроме того, реализация такого жилья создает массу неудобств покупателям и их соседям, которым еще несколько лет приходится терпеть шум ремонта и строительный мусор в подъездах. Однако о законодательном запрете речи пока не идет – проект еще только предстоит обсудить с экспертами рынка.

При этом стоит отметить, что крупные региональные застройщики, заботящиеся о своих клиентах, постепенно начинают отказываться от черновой отделки. К примеру, один из лидеров строительной отрасли республики Башкортостан – Группа Компаний «Госстрой» – такое решение приняла еще в прошлом году.

– Мы разработали стандарт «белой» отделки и теперь успешно реализуем его во всех наших жилых комплексах. Это означает, что квартира будет максимально подготовлена к финишному ремонту: стены выровнены гипсовой штукатуркой, выполнена ровная и высокопрочная цементная стяжка пола. Такой тип отделки наиболее востребован у наших клиентов, ведь он помогает избежать лишних материальных и временных затрат, – отмечает Председатель Правления ГК «Госстрой» Тимофей Вохмин. – «Белая» отделка избавит будущих новоселов от самых грязных и пыльных этапов ремонта, и им останется только продумать дизайн своей новой квартиры, - рассказал proural представитель застройщика.

Теги: купить квартиру в Уфе, квартиры с чистовым ремонтом, Группа Компаний «Госстрой»
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