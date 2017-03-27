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Нужны ли России частные тюрьмы?
Жители Чишминского района Башкирии объявили голодовку у Дома правительства
Жители Чишминского района Башкирии сегодня, 27 марта, возобновили акцию протеста: вновь объявили голодовку. Таким образом они пытаются добиться отставки главы района Флюра Уразметова.
Об этом рассказала одна из участниц акции Зульфия Ибрагимова.
- Под его руководством в течение 12 лет в районе искусственно обанкрочены и развалены все колхозы, незаконно, в принудительном порядке, подделав документы, отбираются паевые земли, незаконно передаются муниципальные земли приближенным главы района, - сказала Зульфия Ибрагимова.
Жить участники акции планировали у дома правительства в палатках.
Однако, по словам Зульфии Ибрагимовой, им запретили устанавливать палатки. Кроме того, чишминцам не разрешили развернуть плакаты с надписью «В отставку главу Чишминского района – Уразметова Ф.З.», «Верните нам наши земли», «Долой недобросовестных чиновников аппарата правительства РБ».
- Сейчас мы стоим в парке у дома правительства, - рассказала Зульфия Ибрагимова «Медиакорсети». – Так как не разрешили установить палатки, мы приняли решение ночевать в машинах.
Всего, по ее словам, в акции участие принять могут около 20 человек. Сроки голодовки пока неизвестны.
27 Март 2017 г.
27 Март 2017 г.