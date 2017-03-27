Жители Чишминского района Башкирии объявили голодовку у Дома правительства

27 марта 2017 г.

Жители Чишминского района Башкирии сегодня, 27 марта, возобновили акцию протеста: вновь объявили голодовку. Таким образом они пытаются добиться отставки главы района Флюра Уразметова.

Об этом рассказала одна из участниц акции Зульфия Ибрагимова.

- Под его руководством в течение 12 лет в районе искусственно обанкрочены и развалены все колхозы, незаконно, в принудительном порядке, подделав документы, отбираются паевые земли, незаконно передаются муниципальные земли приближенным главы района, - сказала Зульфия Ибрагимова.

Жить участники акции планировали у дома правительства в палатках.

Однако, по словам Зульфии Ибрагимовой, им запретили устанавливать палатки. Кроме того, чишминцам не разрешили развернуть плакаты с надписью «В отставку главу Чишминского района – Уразметова Ф.З.», «Верните нам наши земли», «Долой недобросовестных чиновников аппарата правительства РБ».

- Сейчас мы стоим в парке у дома правительства, - рассказала Зульфия Ибрагимова «Медиакорсети». – Так как не разрешили установить палатки, мы приняли решение ночевать в машинах.

Всего, по ее словам, в акции участие принять могут около 20 человек. Сроки голодовки пока неизвестны.