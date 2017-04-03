Уполномоченный по делам предпринимателей в Башкирии ответит на любые вопросы бизнесменов

3 апреля 2017 г.

6 апреля в редакции новостного портала о бизнесе proural.info состоится горячая линия с Уполномоченным по делам предпринимателей в Башкирии Рафаилем Гибадуллиным. Любой бизнесмен чьи интересы ущемляют или задевают, может позвонить по номеру 200-62-54 с 14:00 до 15:00 и задать интересующие его вопросы.

Также свои вопросы можно задать письменно и заранее, заполнив форму.

- Бизнес, прежде всего, – это самозанятость. Бизнесмен никого ни о чем не просит, а создает бизнес за счет своих ресурсов, идей, привлекает друзей, родственников, платит налоги, формируя тем самым экономическую стабильность страны. Это тот самый средний класс, который способен обеспечить себе и своей семье комфортный уровень существования, здоровье, полноценный отдых, дать детям хорошее образование. Он не пойдет на баррикады, он будет стоять на страже своей собственности. Но и у него могут быть проблемы, которые нужно решать, интересы, которые нужно защищать. И кто-то ему в этом должен помогать. С этой целью в республике был создан институт Уполномоченного по защите прав предпринимателей, - отмечает в любом своем интервью бизнес-омбудсмен в РБ Рафаиль Гибадуллин.