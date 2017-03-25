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25 марта 2017 г.

Парламентарий из Башкирии открыл курсы «начинающего депутата»

Парламентарий из Башкирии открыл курсы «начинающего депутата»

33-летний депутат из Белорецкого района организовал курсы для тех, кто хочет успешно реализовать себя в качестве предпринимателя или депутата. Сам Рафаэль Фарвазов об этих сферах деятельности знает не понаслышке. Одиннадцать лет назад он успел попробовать свои силы в строительстве и торговле, а также добился определенных успехов в своей политической карьере. К примеру, недавно с его помощью в поселке Укшук был открыт медпункт, депутат часто проводит бесплатные мероприятия для школьников, рассказывая о бизнесе, и является активистом нескольких общественных движений.

«Начинающим депутатам» Рафаэль рассказывает об основных подводных камнях избирательной компании, дает инструкцию о том, что необходимо делать, чтобы добиться заветной цели - стать депутатом в своем городе или районе. Рафаэль утверждает, что для успешной карьеры политического деятеля не нужны ни высшее образование, ни большие связи в городской или районной думе, ни крупная сумма денег. Важно иметь желание, быть активным, трудолюбивым и порядочным человеком. Кстати, прислушавшись к советам «бывалого депутата», политиками стали уже 14 человек.

Рафаэль Фарвазов прошел специальное обучение и в ближайшие 5 лет хочет осуществлять не только депутатскую деятельность, а работать бизнес-тренером, проводить курсы и онлайн-семинары для небольших городов. Депутат планирует делиться своим опытом через интернет и сейчас занят созданием портала о бизнес-образовании для небольших городов с населением до 300 тысяч человек.

- Ведь не каждый может поехать в город милионник на несколько дней, чтобы пройти бизнес-или политический курс. Это, как правило, стоит очень больших денег, а я хочу сделать обучение доступным для всех желающих, - говорит он.

Его основной бизнес - это обучение бизнесу. Рафаэль и его коллеги рассказывают о продажах, ведении переговоров, финансовом планировании. За 2016 год прибыль от такого дела составила более 10 миллионов рублей, а это значит, что стать предпринимателями хотят очень многие.

Фарвазов советует всем не терять времени и активно проявлять себя. По мнению депутата стать успешным просто и легко, а реализовывать себя следует сразу в нескольких сферах, таких, например, как бизнес и политика.

- Сейчас государство даёт волонтерам-общественникам огромные возможности для обучения, роста и развития совершенно бесплатно. Если бы 15 лет назад мне сказали, что активисты и общественники бесплатно участвуют в тренингах типа: «Как открыть своё дело?», «Как развивать бизнес?» и прочих, я бы сейчас достиг большего, - делится своим мнением Рафаэль.

 

Екатерина Старостина
Теги: Рафаэль Фарвазов, как стать депутатом, курсы для предпринимателей
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