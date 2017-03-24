В Уфимском ТРЦ «Планета» эвакуировали всех посетителей

24 марта 2017 г.

Из уфимского развлекательного комплекса «Планета» эвакуировали сотрудников и посетителей из-за подозрительного предмета.

- Нам все по громкой связи сказали, что торговый центр закрывается и всех попросили пройти к выходу. Никто ничего не объяснил, уже на улице мы увидели как к «Планете» стали подъезжать автомобили полиции, - рассказала очевидец Ирина Маметова.

Источник в администрации ТРЦ рассказал proural, что спецслужбы проверяют подозрительную сумку черного цвета, обнаруженную возле одного из бутиков. На место были стянуты скорая помощь и спасатели. По словам очевидцев, из торгового центра были эвакуированы более 100 сотрудников и несколько сотен посетителей. На время проверки работа ТРЦ приостановлена, работает группа кинологов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.