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24 марта 2017 г.

В Уфимском ТРЦ «Планета» эвакуировали всех посетителей

В Уфимском ТРЦ «Планета» эвакуировали всех посетителей

Из уфимского развлекательного комплекса  «Планета» эвакуировали сотрудников и посетителей из-за подозрительного предмета.

- Нам все по громкой связи сказали, что торговый центр закрывается и всех попросили пройти к выходу. Никто ничего не объяснил, уже на улице мы увидели как к «Планете» стали подъезжать автомобили полиции, - рассказала очевидец Ирина Маметова.

Источник в администрации ТРЦ рассказал proural, что  спецслужбы проверяют подозрительную сумку черного цвета, обнаруженную возле одного из бутиков. На место были стянуты  скорая помощь и спасатели. По словам очевидцев, из торгового центра были эвакуированы более 100 сотрудников и несколько сотен посетителей. На время проверки работа ТРЦ приостановлена, работает  группа кинологов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. 

Теги: Планета, эвакуация ТРЦ Планета, людей попросили уйти
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