﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,5228
EUR62,0959
GBP71,8575
курс ЦБ РФ на 24 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+1°
Ясно
вечер +2°,  ночь +2°,  утро -1°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Вид на старую башню. Фото: Максим Никерин
Вид на старую башню. Фото: Максим Никерин
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
24 марта 2017 г.

На Первом канале расскажут историю двух братьев из Уфы

На Первом канале расскажут историю двух братьев из Уфы

В ближайшее воскресенье в рубрике «У вас будет ребенок» передачи «Пока все дома» на Первом канале расскажут историю братьев Вани и Дани из Уфы.

Ребята родились в один день, но с разницей в один год. Дане 3 года 9 месяцев, а Ване 4 года 9 месяцев. В 2016 году их мать умерла, и братья оказались в одном из уфимских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мальчики всегда поддерживают друг друга и практически не конфликтуют, несмотря на то, что они разные. Ваня спокойный и любознательный, а Даня активный и энергичный. И если Ваня любит играть в мозаики и изучать детские книжки, то Даня предпочитает собирать конструктор и увлекается настольными играми.

У братьев есть сложности со здоровьем – с ними проводят реабилитационную работу. Ребята участвуют в корректирующих и развивающих занятиях. В результате у них уже наблюдаются некоторые улучшения.

Более подробную информацию об уфимских братьях, а также о других детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в устройстве в приемные семьи, можно найти на сайте http://videopassport.ru.  Также можно обратиться в Управление по опеке и попечительству Администрации Уфы по адресу: улица Комсомольская, 161/2 или задать интересующие вопросы по телефонам: 279-91-84, 279-81-85.

Эльвира Азметова Фото Администрации Уфы
Теги: У вас будет ребенок, Пока все дома, Первый канал
86 Оценить новость:  0  0
Отправить
В Уфимском ТРЦ «Планета» эвакуировали всех посетителей
24 Март 2017 г.
В Уфимском ТРЦ «Планета» эвакуировали всех посетителей
Форвард «Салавата Юлаева» будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста»
24 Март 2017 г.
Форвард «Салавата Юлаева» будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста»
В Уфе обманутые дольщики на коленях вползли на крышу недостроенного дома
24 Март 2017 г.
В Уфе обманутые дольщики на коленях вползли на крышу недостроенного дома
Хоккеистов "Салавата Юлаева" научат играть по финской методике
24 Март 2017 г.
Хоккеистов "Салавата Юлаева" научат играть по финской методике
Росреестр Башкирии будет информировать о ходе оказания госуслуг
24 Март 2017 г.
Росреестр Башкирии будет информировать о ходе оказания госуслуг
В одном из районов Башкирии сошла снежная лавина
24 Март 2017 г.
В одном из районов Башкирии сошла снежная лавина
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]