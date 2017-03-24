На Первом канале расскажут историю двух братьев из Уфы

24 марта 2017 г.

В ближайшее воскресенье в рубрике «У вас будет ребенок» передачи «Пока все дома» на Первом канале расскажут историю братьев Вани и Дани из Уфы.

Ребята родились в один день, но с разницей в один год. Дане 3 года 9 месяцев, а Ване 4 года 9 месяцев. В 2016 году их мать умерла, и братья оказались в одном из уфимских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Мальчики всегда поддерживают друг друга и практически не конфликтуют, несмотря на то, что они разные. Ваня спокойный и любознательный, а Даня активный и энергичный. И если Ваня любит играть в мозаики и изучать детские книжки, то Даня предпочитает собирать конструктор и увлекается настольными играми.

У братьев есть сложности со здоровьем – с ними проводят реабилитационную работу. Ребята участвуют в корректирующих и развивающих занятиях. В результате у них уже наблюдаются некоторые улучшения.

Более подробную информацию об уфимских братьях, а также о других детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, которые нуждаются в устройстве в приемные семьи, можно найти на сайте http://videopassport.ru. Также можно обратиться в Управление по опеке и попечительству Администрации Уфы по адресу: улица Комсомольская, 161/2 или задать интересующие вопросы по телефонам: 279-91-84, 279-81-85.