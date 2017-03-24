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24 марта 2017 г.

Форвард «Салавата Юлаева» будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста»

Форвард «Салавата Юлаева» будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста»

Слухи о том, что нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко может завершить профессиональную карьеру не подтвердились. У спортсмена были проблемы со зрением. Жирную точку в этом вопросе поставила информация о том, что Григоренко продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».

33-летний хоккеист провёл в составе "Салавата" 32 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард не забил ни одной шайбы и отдал один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».

Светлана Куликова
Теги: Игорь Григоренко, спорт, хоккей, КХЛ, ХК Салават Юлаев, ХК Автомобилист, Салават Юлаев, Автомобилист, Башкирия, Уфа
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