Форвард «Салавата Юлаева» будет защищать цвета екатеринбургского «Автомобилиста»

24 марта 2017 г.

Слухи о том, что нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Игорь Григоренко может завершить профессиональную карьеру не подтвердились. У спортсмена были проблемы со зрением. Жирную точку в этом вопросе поставила информация о том, что Григоренко продолжит карьеру в екатеринбургском «Автомобилисте».

33-летний хоккеист провёл в составе "Салавата" 32 матча, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. Коэффициент полезности составил «-7». В плей-офф форвард не забил ни одной шайбы и отдал один пас. Коэффициент полезных действий — «+1».