В Уфе обманутые дольщики на коленях вползли на крышу недостроенного дома

24 марта 2017 г.

Дольщики жилого комплекса «Юл-Ай» в Уфе решились на необычную акцию. Они в буквальном смысле на коленях вползли на крышу недостроенной многоэтажки и развернули там плакаты призывающие властей региона помочь в решении их проблемы.

Несколько человек в белых комбинезонах проползли по железобетонным ступеням недостроенной многоэтажки до 14 этажа. Больше фото с акции тут:

- Мы знаем, что Рустем Хамитов обратил внимание на ситуацию, которая была в 13 больнице, от отчаяния решили ползти, поскольку администрация нам не выдает разрешение на строительство. Мы хотим вселиться в свой дом. Раз у нас внимание обращают только на ползающих, мы также решили проползти эти лестницы, - рассказывает Индира Загидуллина.

Спустя некоторое время люди спустились. По словам организаторов акции, если она не даст эффекта – дольщики устроят на крыше здания бессрочную голодовку.

- Сначала нам говорили, что договор о развитии территорий не правильный, потом говорили о том, что земля не в собственности, что застройщик не расселил граждан. Оценку всем обвинениям в адрес застройщика дал суд. Все это оказалось ложью. Нам предлагали очень много вариантов и том числе, что наш дом будет достраивать и муниципальный застройщик. Сейчас нам говорят, что строить нельзя и разрешение на строительство мы вам выдать не можем, - рассказывает дольщица Галина Шмидт.

- С февраля месяца 2017 года мы с инициативной группой отправились в Москву, чтобы заявить о своих правах. Мы посетили Государственную Думу, Следственный комитете РФ и Генеральную прокуратуру РФ, Аппарат Президента РФ. Все с изумлением смотрели на нас и не понимали, почему администрация города всячески чинит препятствия при строительстве нашего дома. 73 уфимские семьи до сих пор не могут заселиться в свои квартиры. Первый заместитель председателя государственной Думы РФ по Строительству Алексей Русских проанализировал наше обращение к нему и в ответе написал, что администрация неправомерно не дает разрешение на строительство нашего дома, - сообщила еще одна дольщица Алина Абзалилова.