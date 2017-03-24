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24 марта 2017 г.

В Уфе обманутые дольщики на коленях вползли на крышу недостроенного дома

В Уфе обманутые дольщики на коленях вползли на крышу недостроенного дома

Дольщики жилого комплекса «Юл-Ай» в Уфе решились на необычную акцию. Они в буквальном смысле на коленях вползли на крышу недостроенной многоэтажки и развернули там плакаты призывающие властей региона помочь в решении их проблемы.

Несколько человек в белых комбинезонах   проползли по железобетонным ступеням недостроенной многоэтажки до 14 этажа. Больше фото с акции тут:

- Мы знаем, что Рустем Хамитов обратил внимание на  ситуацию, которая была в 13 больнице,  от отчаяния решили ползти, поскольку администрация нам не выдает разрешение на строительство. Мы хотим вселиться в свой дом. Раз у нас внимание обращают только на ползающих, мы также решили проползти эти лестницы, - рассказывает Индира Загидуллина.

Спустя некоторое время люди спустились. По словам организаторов акции, если она не  даст эффекта – дольщики устроят на крыше здания бессрочную голодовку.

- Сначала нам говорили, что договор о развитии территорий не правильный, потом говорили о том, что земля не в собственности, что застройщик не расселил граждан. Оценку всем обвинениям в адрес застройщика дал суд. Все это оказалось ложью. Нам предлагали очень много вариантов и том числе, что наш дом будет достраивать и муниципальный застройщик. Сейчас нам говорят, что строить нельзя и разрешение на строительство мы вам выдать не можем, - рассказывает дольщица Галина Шмидт.

- С февраля месяца 2017 года мы с инициативной группой отправились в Москву, чтобы заявить о своих правах. Мы посетили Государственную Думу, Следственный комитете РФ и Генеральную прокуратуру РФ, Аппарат Президента РФ. Все с изумлением смотрели на нас и не понимали, почему администрация города всячески чинит препятствия при строительстве нашего дома. 73 уфимские семьи до сих пор не могут заселиться в свои квартиры. Первый заместитель председателя государственной  Думы РФ по Строительству Алексей Русских  проанализировал наше обращение к нему и в ответе написал, что администрация неправомерно не дает разрешение на строительство нашего дома, - сообщила еще одна дольщица Алина Абзалилова.

Никита Старцев
Теги: ЖК Юл-Ай, дольщик, обманутые дольщик в Уфе, дольщики вползли на коленях
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