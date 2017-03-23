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23 марта 2017 г.
В Уфе на месте старинного здания построят многоэтажку
В центре Уфе приступили к сносу еще одного старинного здания постройки 1904 года. Речь идет о Приходском училище на улице Кустарной, 19. На его месте должен появиться 21-этажный дом.
Активисты движения «Архзащита Уфы» утверждают, что здание представляет культурную и историческую ценность. Помимо этого, каменный дом находится в хорошем состоянии.
Вся проблема в том, что в 2013 году строение лишилось статуса особо охраняемого объекта. Через год, защитники попытались вернуть приходскому училищу его статус, но безуспешно. В министерстве культуры РБ доводы сочли необоснованными.
Светлана Куликова, Фото: "Архзащита Уфы"
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