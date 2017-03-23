В Уфе на месте старинного здания построят многоэтажку

23 марта 2017 г.

В центре Уфе приступили к сносу еще одного старинного здания постройки 1904 года. Речь идет о Приходском училище на улице Кустарной, 19. На его месте должен появиться 21-этажный дом.

Активисты движения «Архзащита Уфы» утверждают, что здание представляет культурную и историческую ценность. Помимо этого, каменный дом находится в хорошем состоянии.

Вся проблема в том, что в 2013 году строение лишилось статуса особо охраняемого объекта. Через год, защитники попытались вернуть приходскому училищу его статус, но безуспешно. В министерстве культуры РБ доводы сочли необоснованными.