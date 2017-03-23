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23 марта 2017 г.

Какое лето ждет уфимцев в 2017 году: прогноз Гидрометцентра

Какое лето ждет уфимцев в 2017 году: прогноз Гидрометцентра

Гидрометцентр России опубликовал вероятный прогноз температуры и осадков на 2017 год.

По прогнозам синоптиков, весной и летом 2017 года, температура воздуха в Уфе будет примерно такой же,  как и в прошлые годы: +4,7°C – средняя температура в апреле,+13,2 °C – в мае, +17,2°C – в июне, +19,3°C – в июле, +16,5°C  – в августе.  Среднее значение температуры в первый месяц осени составляет + 11°C. В сентябре, кстати, судя по карте прогноза, средние показатели температуры окажутся выше нормы.

Количество осадков в указанные месяцы также соответствует прошлогодним показателям, однако, июль может стать самым засушливым летним месяцем.

В Башгидрометцентре сообщают о том, что несмотря на наличие вероятного прогноза от Гидрометцентра России, полностью быть уверенным в этих данных о погоде на весну и лето нельзя, так как наиболее точный прогноз составляется на 1-3 дня вперед, максимум – на неделю.

Екатерина Старостина
Теги: прогноз на лето 2017, погода в Уфе, каким будет лето
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