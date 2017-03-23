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23 марта 2017 г.

Чиновник из Нефтекамска попался на афере с землей

Чиновник из Нефтекамска попался на афере с землей

Едва ли не каждый день СМИ сообщают об аресте очередного чиновника, замешенного  в махинациях с землей. Вот и сегодня следком Башкирии проинформировал proural о том, что первый заместитель главы администрации Нефтекамска Шамиль Халитов провернул аферу с государственными гектарами.

Произошло это 31 марта 2014 года. Халитов тогда  исполнял обязанности градоначальника. Воспользовавшись своим положением, чиновник вынес постановление в интересах компании «БНПС-инвест». Согласно документу, постановление изменило разрешенный вид использования земельного участка с "обслуживания строительства жилых домов" на "проектирование и строительство группы жилых домов". 

Таким образом, была нарушена процедура выделения земельных участков. При этом  сумма оплаты аренды была  не указана. 

Ущерб потянул на 4,5 млн руб. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Светлана Куликова
Теги: чиновники, Башкортостан, следком, Башкирия, следствие, СУ СК России по РБ, СКР по Башкирии, афера с землей
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