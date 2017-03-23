Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017» представит студентка Авиационного университета

23 марта 2017 г.

Речь идет о 22-летней Альбине Ахтямовой, уроженке села Красноусольский Гафурийского района республики.

Барышня не понаслышке знакома с модельным бизнесом. Ей довелось демонстрировать модные наряды на Международном конкурсе Высокой Моды в Москве.

Помимо этого, Альбина была финалисткой Всероссийского конкурса «Краса Студенчества России-2016», работала в оргкомитете Международного конкурса стран ШОС и БРИКС «Queen of the students» / «Королева Весна».

Альбина является координатором фонда «Старость в радость», принимает участие в благотворительных проектах.