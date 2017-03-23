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23 марта 2017 г.
Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017» представит студентка Авиационного университета
Речь идет о 22-летней Альбине Ахтямовой, уроженке села Красноусольский Гафурийского района республики.
Барышня не понаслышке знакома с модельным бизнесом. Ей довелось демонстрировать модные наряды на Международном конкурсе Высокой Моды в Москве.
Помимо этого, Альбина была финалисткой Всероссийского конкурса «Краса Студенчества России-2016», работала в оргкомитете Международного конкурса стран ШОС и БРИКС «Queen of the students» / «Королева Весна».
Альбина является координатором фонда «Старость в радость», принимает участие в благотворительных проектах.
Светлана Куликова
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