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23 марта 2017 г.

Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017» представит студентка Авиационного университета

Башкирию на конкурсе «Мисс Россия 2017» представит студентка Авиационного университета

Речь идет о 22-летней Альбине Ахтямовой, уроженке села Красноусольский Гафурийского района республики.

Барышня не понаслышке знакома с модельным бизнесом. Ей довелось  демонстрировать модные наряды на Международном конкурсе Высокой Моды в Москве.

Помимо этого, Альбина была финалисткой Всероссийского конкурса «Краса Студенчества России-2016», работала в оргкомитете Международного конкурса стран ШОС и БРИКС «Queen of the students» / «Королева Весна».

Альбина является координатором фонда «Старость в радость», принимает участие в благотворительных проектах. 

Светлана Куликова
Теги: Уфа, мода, конкурсы, Башкирия
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