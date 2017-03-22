Уфимские ученые предложили необычный способ защиты от хакеров

22 марта 2017 г.

С развитием технологий для защиты информации на мобильных устройствах стали использовать сканеры отпечатков пальцев, а в некоторых банках даже идентифицируют клиентов по голосу. Однако, хакеры не дремлют и постоянно придумывают способы имитировать настоящего владельца конфиденциальных данных. К примеру, используют технологию трехмерной печати для изготовления силиконовых отпечатков пальцев, масок и контактных линз.

Аспирантка кафедры прикладной информатики БГПУ им.М.Акмуллы Айгуль Фабарисова предложила в качестве защиты информации от посягательства посторонних использовать электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и ДНК, сообщает пресс-центр университета. Данную работу поддержал Фонд содействия инновациям, а ученые БГПУ уже ведут работу по бесконтактной биометрической идентификации личности на основе анализа электрокардиограмм.