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22 марта 2017 г.

Уфимские ученые предложили необычный способ защиты от хакеров

Уфимские ученые предложили необычный способ защиты от хакеров

С развитием технологий для защиты информации на мобильных устройствах стали использовать сканеры отпечатков пальцев, а в некоторых банках даже идентифицируют клиентов по голосу. Однако, хакеры не дремлют и постоянно придумывают способы имитировать настоящего владельца конфиденциальных данных. К примеру, используют технологию трехмерной печати для изготовления силиконовых отпечатков пальцев, масок и контактных линз.

Аспирантка кафедры прикладной информатики БГПУ им.М.Акмуллы Айгуль Фабарисова предложила в качестве защиты информации от посягательства посторонних использовать электрокардиограммы, электроэнцефалограммы и ДНК, сообщает пресс-центр университета. Данную работу поддержал Фонд содействия инновациям, а ученые БГПУ уже ведут работу по бесконтактной биометрической идентификации личности на основе анализа электрокардиограмм.

Екатерина Старостина
Теги: защита информации от хакеров, БГПУ
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