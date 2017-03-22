Житель Уфы придумал бизнес, который за полтора месяца принес полмиллиона рублей

22 марта 2017 г.

Уфимец Салават Сулейманов основал проект Smart Era, представляющий программное обеспечение для системы умный дом. Молодой человек рассказал proural как современный тренд в развитии «Интернета вещей» помогает строить бизнес.

Салават Сулейманов вместе со своими друзьями недавно переехал в новый офис. В уфимской Зеленой роще они еще не успели разобрать все вещи. Но самое главное что нужно – это компьютеры и сервер, уже работают. Молодой человек 15 лет проработал в телекоммуникациях с операторами связи. В итоге понял, что созрел для собственного бизнеса. А «интернет вещей» – это, по словам Салавата, тренд современного развития домашней электроники.

- Мы запускаем платформу для интернета вещей к которой можно подключать очень много различных устройств. Как существующие устройства, которые есть на рынке, они подключаются по специальным протоколам, так и новые.

Сейчас мы запускаем именно умный дом. С ним проще заходить на рынок. Плюс мы очень плотно работаем с операторами связи. Наше решение очень хорошо для них подходит, и они готовы его использовать.

Мы предлагаем использовать смартфон как универсальный пульт для всего в доме: свет, кондиционер, жалюзи, телевизор, отопление, вода и т.д.

У нас программное обеспечение, специальный умный Wifi-роутер и множество различных датчиков. Основная наша работа на сегодняшний день заключается в создании очень удобного и простого приложения на любой смартфон и создание обучаемой системы. Если вы, например, каждый день, в течение недели открываете ворота гаража в 7 утра с помощью смартфона, то в какой-то момент система предложит открывать ворота автоматически. Или «умная кофеварка», которая со временем начнет сама варить кофе к вашему пробуждению.

Мы запустились в декабре прошлого года. Сейчас приложение написано и находится на модерации в Apple Store и Play Market. В ближайшее время будет доступно, - рассказывает Салават.

По словам новатора, холодильник с интернетом, микроволновка, пылесос, утюг и другие домашние предметы обихода – это следующий этап умного дома. Пока даже сами производители не знают для чего это нужно, однако несмотря на это бытовой техники с выходом в интренет становится все больше.

Действующие проекты

Салават рассказывает, что в Уфе уже довольно много клиентов. Одна из них – фирма, которая купила решение для охраны своего офиса. Они приобрели камеры видеонаблюдения, умный замок и пару датчиков дыма и газа. Для офиса в чем плюс? Дверь закрыта, пришел гость, стучится, нажимает на видео-глазок. В смартфоне видно кто пришел, в приложении достаточно нажать кнопку и открыть дверь. Не нужно никуда ходить.

- Еще один большой плюс нашей разработки. Мы можем в нее добавлять неограниченное количество новых устройств. Например, умные системы автополива, уход за аквариумом, за животными и т.д. Мы любое из этих устройств можем добавить в систему, и производитель стартапа (фирма, которая предлагает механику системы) тут же получит большую клиентскую базу и все программное обеспечение. Им не нужно писать серверную часть, мобильное приложение, нужно сделать только механику, - поясняет Салават.

Для квартиры

Итак, обычная семья, жена, ребенок, двухкомнатная квартира. Чем может пригодиться проект?

- Много направлений, смотря, что нужно. Например, функция видеоняни - просто поставить камеру и смотреть, что ребенок делает. Вы можете говорить в мобильное приложение, камера будет звук воспроизводить. Со смартфона вы также можете управлять светом, водой, телевизором, кондиционером, замком на входной двери. Управляющее устройство порядка шести тысяч рублей и далее в зависимости от того, что необходимо. Различные датчики, розетки и т.д. От 500 до 3000 тысяч рублей. Минимальный набор, камера, пара датчиков и умный wifi-роутер будут стоить порядка 15 тысяч рублей, - поясняет стартапер.

Планы на будущее

На данный момент в команде Салавата работает 15 человек. За полтора месяца с момента окончательного запуска бизнеса, они уже заработали порядка полумиллиона рублей. Этих денег хватает, чтобы вкладывать в разработку, поддерживать существующие проекты и существовать коллективу.

- Сейчас мы ведем переговоры с инвестором, нужны значительные инвестиции для масштабирования бизнеса на рынок СНГ и Европы, чтобы выйти за рамки России. Первоначально мы вкладывали личные средства, порядка двух с половиной миллионов. Приложение разработали, платформу запустили. Сейчас нужны деньги, чтобы развернуться.

Ближайшие планы на год у нас достаточно амбициозны. Мы планируем подключить порядка ста тысяч абонентов по всей России. Это сто рублей в месяц абонентская плата плюс продажи оборудования. Вообще больше десяти миллионов мы должны заработать, - отметил руководитель проекта Салават Сулейманов.

Мнение специалиста

- Я думаю, идея умного дома сегодня, возможно, не так сильно востребована, но с каждым днем ее популярность растет. Человечество не стоит на месте и постоянно развивается. Пока люди не совсем понимают, для чего это нужно в доме или квартире, однако на предприятиях его идеи уже востребованы. Это знаете, как с персональными компьютерами, сначала люди не понимали для чего они нужны, а теперь он есть в каждой квартире и жизнь без него мы не представляем. Также и с умным домом, в будущем подобные системы будут повсеместно, - рассказал proural начальник отдела Инженерных систем ОАО «Башкирэнерго» Айрат Галлямов.