Медийный рейтинг Рустэма Хамитова снизился на два пункта

22 марта 2017 г.

В рейтинге глав регионов ПФО в феврале 2017 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов занимает 6 строчку. По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель опустился на два пункта.

Первую строчку рейтинга занимает врио губернатора Пермского края Максим Решетников. На втором месте - Глава Татарстана Рустем Минниханов, на третьем - Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс «Медиалогии».

Справка: МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 39 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете не учитывались новостные агрегаторы.