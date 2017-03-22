﻿
КУРСЫ ВАЛЮТ
USD57,6360
EUR62,2699
GBP71,9585
курс ЦБ РФ на 23 марта
Курсы валют в банках Уфы
Курсы валют ЦБ РФ
ПОГОДА
Уфа
Сейчас:
+6°
Ясно
вечер -1°,  ночь +1°,  утро -9°
СПОРНЫЙ ВОПРОС
ФОТО ДНЯ
Уфа встречает гостей. Фото: Юлия Салихова
Уфа встречает гостей. Фото: Юлия Салихова
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
ФОТОГАЛЕРЕИ
ВИДЕО
Главная / Общество /
22 марта 2017 г.

Медийный рейтинг Рустэма Хамитова снизился на два пункта

Медийный рейтинг Рустэма Хамитова снизился на два пункта

В рейтинге глав регионов ПФО в  феврале 2017 года Глава Башкирии Рустэм Хамитов занимает 6 строчку. По сравнению с предыдущим исследованием этот показатель опустился на два пункта.  

Первую строчку рейтинга занимает врио губернатора Пермского края Максим Решетников. На втором месте - Глава Татарстана Рустем Минниханов, на третьем -  Губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Основой для построения рейтинга стал МедиаИндекс «Медиалогии».

Справка: МедиаИндекс разработан специалистами компании «Медиалогия» совместно с учеными-математиками и аналитиками масс-медиа для оценки информационной ситуации, сложившейся вокруг изучаемого объекта. В отличие от индексов, основанных на простом подсчете количества упоминаний, МедиаИндекс позволяет оценить медиа-репутацию объекта с учетом качественных показателей.

При расчете МедиаИндекса учитывается несколько параметров в рамках каждого сообщения с упоминанием объекта, в том числе: влиятельность источника информации (в основе параметра - цитируемость издания в других СМИ); характер упоминания объекта в сообщении (позитивный, негативный, нейтральный); роль объекта в сообщении (главная, эпизодическая); наличие прямой или косвенной речи, относящейся к объекту-персоне или к представителю объекта-компании.

Рейтинг построен по российским СМИ на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 39 400 источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ. При подсчете не учитывались новостные агрегаторы.

Эльвира Азметова
Теги: Глава Башкирии, Рустэм Хамитов, медиарейтинг
92 Оценить новость:  0  0
Отправить
Уфимские ученые предложили необычный способ защиты от хакеров
22 Март 2017 г.
Уфимские ученые предложили необычный способ защиты от хакеров
Житель Уфы придумал бизнес, который за полтора месяца принес полмиллиона рублей
22 Март 2017 г.
Житель Уфы придумал бизнес, который за полтора месяца принес полмиллиона рублей
Работа мечты: в Башкирии появится еще 7 вакансий по испытанию мягкой мебели
22 Март 2017 г.
Работа мечты: в Башкирии появится еще 7 вакансий по испытанию мягкой мебели
10 инвалидов из Башкирии бесплатно получат современные кресла-коляски
22 Март 2017 г.
10 инвалидов из Башкирии бесплатно получат современные кресла-коляски
В Башкирии преприятие задолжало рабочим больше двух миллионов рублей
22 Март 2017 г.
В Башкирии преприятие задолжало рабочим больше двух миллионов рублей
Полный список населенных пунктов Башкирии, которые пострадают от паводка
21 Март 2017 г.
Полный список населенных пунктов Башкирии, которые пострадают от паводка
АРХИВ [март] [февраль] [январь] 2016 [декабрь] [ноябрь] [октябрь] [сентябрь] [август]